Lukijan mielipide: Minne menet Kalajoki? – Meneekö elämyksellinen viihdekeskus peruspalvelujen edelle kaupungin strategiassa

Kuntalaisten oikeudesta osallistua oman kunnan kehittämiseen säädettiin jo vuonna 2015 kuntalain 22 §:ssä. Sen mukaan kunnan-/kaupunginvaltuuston on pidettävä huolta siitä, että kuntalaisille on tarjolla laajasti ja monipuolisesti erilaisia osallistumisen mahdollisuuksia keskustelu- ja kuulemis-tilaisuuksia sekä kuntalaisraateja, joilla selvitetään asukkaiden mielipiteet ennen päätöksentekoa, ja kehitetään palveluja yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa.

Kalajoenseutulehdessä julkaistiin 20. 1. suunnitelma uudesta strategiasta, jota valtuusto ei ole vielä vahvistanut. Uuden strategian suunnitteluun kansalaisten osallistumismahdollisuutta ei pidetty laajasti esillä. Siihen osallistumisesta tiedotettiin kaupungin taholta facebookin välityksellä ja mahdollistettiin teams-yhteyksillä, joihin vain harvat voivat osallistua. Laajamittainen asukkaiden todellisten mielipiteiden kysely ei onnistu sähköisten viestimien kautta.

Ihmetyttää miten uuden ympärivuotisen viihdekeskuksen luominen ja tapahtuma- ja messutapahtumat on asetettu strategiassa peruspalvelujen edelle. Viime valtuustokaudella oli vahvasti esillä vanhusten palvelutalojen rakentaminen ja se, että palvelutalot rakennetaan kaupungin toimesta. Mihin tähän varautuminen on unohtunut? Niiden rakentaminen ei kuulu hyvinvointialueen vastuulle. Terveyskeskusten vuodeosaston ja tehostetun palveluasumisen hoitopaikoista on pula. Sairaaloista kotiutetaan hoitoa vaativia asukkaita ympäri maakuntaa oleville vuodeosastojen vapaille paikoille odottamaan pitkiäkin aikoja oman paikkakunnan vuodeosastolle tai palveluasuntoon pääsyä. Omaa kuntaa työllään palvellut ja veroja maksanut ikäihminen ansaitsisi arvokkaan kohtelun.

Viime syksynä valtuustokausi alkoi vilkkaalla keskustelulla varhaiskasvatuskeskusten rakentamisista, joka on peruspalvelu ja luvattiin ripeää valmistelua. Niillä on kiire. Lapset ovat kultaakin kalliimpia. Sujuvan arjen toteuttamisen edellyttää sujuvia perhepalveluita. Ne luovat lapsiperheiden turvallisuutta ja hyvinvointia.

Asukkaita osallistava budjetointiraha, 30 000 euroa on hyvä alku, mutta ympärillä olevat pienemmätkin paikkakunnat ovat osallistaneet asukkaita suuremmalla summalla. Joillakin paikkakunnilla asukkailta pyydetään mielipiteet kaikkiin investointeihin. Suomi on velkaantunut ja sillä on vaikutuksensa kaikkiin kuntiin. Tässä maailman tilanteessa ei tule toimia itsekkäästi.

Luottamuksellisen ilmapiirin luominen eri asukas- ja henkilöstöryhmille on ensimmäinen ja moneen suuntaan heijastuva kaupunkikuvan luonteenpiirre. Veto- ja pitovoimaa paikkakunnalle ei saavuteta yltiöpäisellä mainostuksella, vaan arkisen elämän turvaamisella. Strategian tulisi taata kaikenikäisille asukkaille tasapuolisesti asumisen ja hyvinvoinnin mahdollisuudet.

Demokratian toteutumisen ensimmäinen edellytys on asiallisen sanan ja mielipiteen ilmaisun salliminen. Asukkaita tulee osallistaa ja kuunnella. Luottamus strategian toteutumiseen ei synny mestaroinnilla. Epätietoisuus, salailu mitä suunnitellaan, mitä päätöksiä tehdään, mihin investoidaan luo väärinkäsityksiä ja epäluottamusta. Suunnittelu vaatii yhteistä, avointa arvokeskustelua asukkaiden, luottamushenkilöiden ja virkamiesten kesken.

Palautetaan mieliin Sakari Topeliuksen kertomuksen ”Koivu ja tähti” opetus ja seurataan YHTÄ TÄHTEÄ!

Aurinkoista, turvallista kevättä!

Kirsti Siljander (kd)