Keskipohjanmaan viikon viiniarvio: Rieslingin perustyyppi on tässä

Viiniarvio

Corvers-Kauter R3 Riesling Rheingau Remastered Organic 2020, Saksa, 12,90 €

Tällä kertaa päivystävän viininmaistelijan tehtävä on helppo. Myymälän hyllyltä löytyi Corvers-Kauter R3 Riesling Saksasta, jota olen aiemmin hankkinut tilausvalikoiman kautta. Vuosikerta 2018 oli erittäin hyvä, 2019 melko hyvä ja nyt tarjolla on vuoden 2020 valkoviini.

Valkoviini on Rieslingiä parhaimmillaan ja se soveltuu useimpien kalaruokien ja salaattien seuraan loistavasti.

Sen tuoksu on kuin oppikirjasta, puhdasta sitrusta ja hapokasta vihreää omenaa, vähän päärynää. Raikas, mutta ei silti ihan yhtä runsas tuoksu kuin parissa aikaisemmassa vuosikerrassa. Silti rypäleelle täysin ominainen.

Maku jatkaa tuoksun mukaisesti sitruksella, hapokkuus on sopivan runsas ja viini säilyttää tyylipuhtaan luonteensa loppuun asti. Jälkimaku on maukas, mutta siinäkin on selvästi kevyempi ja vähän yrttisempi ote kuin aiemmissa vuosikerroissa. Joko viini on vielä nuori tai sitten kasvuolosuhteet eivät ole olleet parhaat mahdolliset. Kuitenkin olen asettanut tämän tuottajan uudenlaisen Rieslingin ikään kuin standardiksi, johon vertaan muita saksalaisia Rieslingejä. Ja onhan tämä paikallaan kalaruuan seurassa, maistuu hyvältä, hapokkuus on kohdallaan. Sopii myös salaateille. R3 on edelleen perustyyppi saksalaiselle hyvin tehdylle Rieslingille.