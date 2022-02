Pääkirjoitus: Urheilussa ei aina mene kuin elokuvissa, mutta onneksi tulee uusia alkuja

Pekingin olympialaisten toisella viikolla näyttäytyy moni huippu-urheilun kurja puoli. Olympialaisten järjestelyistä ja erilaisista koronatoimista puhutaan paljon. Yllättävän runsaasti on myös aikuisten urheilijoiden marinaa siitä, että ruoka on kylmää tai koronaeritykset ovat vääränlaisia. Eivät olosuhteet optimaalisilta vaikuta, mutta ei tämä maailma muutenkaan ole ollut normaalilla tolalla parin viime vuoden aikana.

Kiinan ihmisoikeustilanne tuntuu niin, että osa urheiluhulluistakin sanoo maun menneen. Yhdessä kirjoituksessa ei pysty ratkaisemaan sitä, pitäisikö kisat järjestää vain maissa, joissa kaikki on niin läpinäkyvää, että urheilijat, valmentajat, tuomarit ja tv-yleisö pystyisivät hyvällä omallatunnolla osallistumaan. Tietysti pitäisi, mutta kaikkein paras ratkaisu on tuoda esiin epäkohtia, ei esimerkiksi syyllistää urheilijoita osallistumisesta. On aivan turhaa kysyä huippu-urheilijalta, että mietitkö ihmisoikeusasioita valmistautuessasi olympialaisiin. Kysymys pitää asettaa ihan muille tahoille, vaikkapa Suomen hallitukselle tai tiede- ja kulttuurimininisterille kuten viime viikolla tehtiin.

Tässä vaiheessa olympialaisia on nähty jo ilon kyyneleitä, mutta varsinkin suomalaisurheilijoiden valtavia pettymyksiä. Viikonloppuna nautittiin Niskasen sisarusten onnistuneista suorituksista. Joni Mäen tiistain tempulla tehtiin olympiahistoriaa. Naisleijonat ylsi kaikkien vaikeuksien kautta murskavoittoon Venäjästä.

Kotikatsomossa janotaan menestystä ja sen tuntevat urheilijat nahoissaan. Totta kai ammattiurheilijoiden pitäisi pystyä tekemään tuloksia, jotka vastaavat omaa tasoa tai hiukan enemmän. Ihminen ei ole kone, ja niin kovin monet asiat vaikuttavat onnistumiseen. Maailmalla tunnetaan monia norjalaishiihtäjä Therese Johaugin kaltaisia huipputekijöitä, joilta tuntuu aina onnistuvan kaikki. Suurin osa huipuistakin epäonnistuu välillä.

Toivottavasti suomalaisilta urheilunystäviltä riittää myötätuntoa, kun vuosia olympialaisiin panostanut urheilija ei onnistu odotusten mukaisesti. Vaikea on kuvitella, miltä tuntuu, kun miljoonat ihmiset katsovat, toimittajat kasaavat paineita ja sitten kaikki ei menekään nappiin. Loistava yhdistetyn urheilja Ilkka Herola katkesi täysin normaalimäen hiihto-osuuden jälkeen. Onneksi mies itse tietää, että elämässä ei kaikki mene aina kuin elokuvissa. Uusia elokuvia, uusia startteja tulee Herolalle, Tero Seppälälle ja kaikille urheilijoille.

