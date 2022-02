TV-viikon valinta: Fantastista, nainen! – Oscarin voittaneen chileläisfilmin Marina käy tuulta päin

★★★★

Fantastinen nainen.

Ohjaus Sebastián Lelio, 2017

Yle Teema ke 16.2. klo 22.00/Areena

Sebastián Lelion chileläinen, Santiagossa kuvattu Fantastinen nainen voitti kansainvälisen elokuvan Oscarin vuonna 2018. Se on esimerkki filmin kyvystä saada katsoja kävelemään muutamia kilometrejä erilaisen ihmisen kengissä. Valkokankaalla jokainen voi samaistua kaikenikäisiin, kaikkiin sukupuoliin ja suuntauksiin. Muunkinlaiset elämät ovat mahdollisia ja oikeanlaisia, ei vain se omaksemme tuntema.

Nimihenkilö on transnainen Marina, jota esittää transsukupuolinen näyttelijä ja laulaja Daniela Vega. Hän laulaa itse filmitarinan sävelmät iskelmästä oopperaan. Marina on selviytyjä, joka vastoinkäymisistä huolimatta kieltäytyy näkemästä itseään uhrina. Hän ei halua selitellä valintojaan.

Fantastinen nainen avautuu kuin rikostarina. Marinan miesystävä kuolee. Onko hänet myrkytetty? Poliisi kuulustelee naista. Miehen perhe ja ex-vaimo epäilevät Marinaa. Alussa näkyy myös kirjekuori, jonka mysteerin jäljillä elokuvassa ollaan. Kiusoittelevilla vihjeillä ohjaaja Lelio ehkä korostaa elämän juonettomuutta ja sattumanvaraisuutta. Marina on itse filmin tarina.

Koska päähenkilö ei alistu uhriksi, Fantastinen nainen ei ole ongelmaelokuva, vaan naisen muotokuva. Silti tavallisten ihmisten arkipäiväinen julmuus hätkähdyttää. Miesystävän perhe kidnappaa Marinan ja nämä kunnon kansalaiset teippaavat naisen kasvot läpinäkyvällä teipillä. Irvokas näky pakettiin puristetuista ihopoimuista muuttaa Marinan hetkeksi siksi ”taruhahmoksi” ja ”epäsikiöksi” jollaisena moni hänet tahtoo nähdä.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Realistisen tarinan keskellä on kokoavia kuvia, kuten Marina katsomassa itseään työmiesten kantamasta peilipinnasta. Kertovin näistä on kamppailu kadulla myrskytuulta vastaan 45:n asteen kulmassa. ”Halusimme kohtauksella kunnioittaa Buster Keatonia, joka teki kaiken aitona kameran edessä, fyysisesti. Se on hänen runoutensa perusta”, on ohjaaja todennut pysäyttävästä kohtauksesta.