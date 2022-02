TV-viikon valinta: Fanny oli esimerkki rockin naisille

★★★★

Fanny: The Right to Rock

Ohjaus Bobbi Jo Hart, 2021

Yle Areena

“Tyttöbändi, johon kuului amerikanaasialaisia ja lesboja, ei tehnyt asioita helpoimman kautta”, toteaa Gail Ann Dorsey, Bowien basisti. Fanny törmäsi lasikattoon, mutta ehti kerätä kiitosta Bowielta ja Beatlesiltä.

Ostin Fannyn albumin Rock And Roll Survivors luettuani Ian Andersonin kehuneen bändiä. Levyn nimi ei ollut enne. Yhtye hajosi 1974 taiteellisiin ja muihin erimielisyyksiin singlen noustua TOP 30:een.

Fanny-dokumentti näyttää kuusikymppiset soittajat studiossa ja paluukiertueelle valmistautumassa. Sitten kohtalo puuttuu peliin.