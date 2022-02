TV-viikon valinta: Harjunpää tulee taas!

★★★

Harjunpää.

Ohjaus Matti Kinnunen, 2022

C More to 17.2.

Harjunpää tulee taas! Ennen C Moren uutuutta, poliisimiehen tutkimuksia nähtiin Åke Lindmanin tv-sarjoissa sekä yhdessä filmissä 1980- ja 1990-luvuilla. Juha Lehtola ohjasi Matti Yrjänä Joensuun kirjoista onnistuneimman tulkinnan sarjaksi Rakkauden nälkä (2007). Olli Saarelan Harjunpää & pahan pappi (2010) muistetaan sekin.

Rahti-sarjasta ja filmeistä Pieniä suuria valheita sekä Miss Farkku-Suomi tiedetty Matti Kinnunen on ohjannut uuden version napakasti. Sävyjäkin erottuu. Rikoskuvaus on realistista. Nimihenkilöä esittää mukavan maanläheisesti Mieheni vaimossa baarinpitäjän roolissa ansioitunut Olli Rahkonen. Aisapari Onervaa näyttelee lakonisesti Olga ”Aika jonka sain” Temonen.

Kirjailijan yhteiskunnallinen ote näkyy sarjassakin. Tarinat ovat kaksiosaisia, jaksot 40-minuuttisia. Poliisiromaaneista käsitellään Harjunpää ja ahdistelija, Harjunpää ja poliisin poika, Harjunpää ja kiusantekijät sekä Harjunpää ja rautahuone. Poliisin poikaa esittää traagisessa roolissa Viljami Lahti. Näyttelijäsuvun vesa kehittyy rooli roolilta.