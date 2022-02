Keskipohjanmaan elokuvakriitikko Hannu Björkbackan TV-viikon kommentti: Haaveeksi jäivät Oscar ja punainen matto

Mistä löytää mitään lohtua, kun Suomea ei kelpuutettu Oscar-kisaan tuomaan hiekkaa gaalan punaiselle matolle?

Ehkä siitä, että Hytti nro 6:n ohella Cannesissa palkintoja voittaneista muistakaan filmeistä Yhdysvaltain elokuva-akatemia ei noteerannut kuin Drive My Carin ja The Worst Person in the Worldin Oscar-ehdokkuuksilla. Muut (Titane, Sankari, Annette ja Nitram) jäivät Hytin tavoin rannalle. Sankaria lukuun ottamatta ne eivät nousseet edes kansainvälisen elokuvan ”lyhyelle listalle”, jolle Hytti pääsi.

Oscarit ovat aina arpapeliä. Lukemattomia huonoja elokuvia on palkittu, monet nerot jääneet vaille pystiä. Buster Keaton sai ”vain” kunnia-Oscarin, Hitchcock ei sitäkään. Lempilausettani mukaillen: Kun ei sitä palkinnon tähden tee, työ tekijänsä palkitsee!