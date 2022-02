Kaikki varmasti muistavat ja loput ovat katsoneet nauhalta Lake Placidin olympialaisten 15 kilometrin hiihdon talvella 1980, jolloin Juha Mieto hävisi sekunnin sadasosalla Ruotsin Thomas Wassbergille. "Hiihdetään 15 kilometriä kilpaa ja toinen on sadasosan parempi", valitteli selostaja ja kova koripallomies Pentti Salmi kisan jälkeen.Sama tuli mieleen, kun katseli naisten 10 kilometrin hiihtoa Pekingistä. Hiihdetään minuuttitolkulla täysillä raskaissa maastoissa ohuessa ilmanalassa ja toinen, tässä tapauksessa Norjan Therese Johaug, on 0,4 sekuntia Kerttu Niskasta nopeampi.

Toisaalta Venäjällä surkuteltiin varmasti Natalia Neprjajevaa, kun hän hävisi 0,1 sekunnilla pronssin Krista Pärmäkoskelle. Näin ne sekunnin ja niiden murto-osat loihtivat isoja muutoksia huippu-urheilijan uralle. Urheilu on draamaa täynnä ja siksi sitä on niin mukava seurata.

Krista Pärmäkoski on kokenut hiihtäjä, joka on voittanut urallaan jo useampia mitaleja. Hän on vuosien varrella ollut kiistatta se lenkki, johon kaikki ovat voineet luottaa. Hänen yksi menestyksensä salaisuus on ollut terveys. Varmasti hänkin on kärsinyt yhdestä jos toisesta krempasta, mutta tärkeiden kisojen koittaessa hän on päässyt lähes aina parhaalle tasolleen.

Toista on ollut torstain kirkkaimman suomalaistähden Kerttu Niskasen taival. Siihen on sisältynyt vaikka minkälaista terveysmurhetta ja huonoa tuuria. Siksi moni urheilujännäri hipaisikin onnen kyyneleet poskiltaan, sillä jos jollekin niin tälle Vieremän sisukkaalle Kerttu Niskaselle kaikki toivoivat jättipottia. Vihdoin torstaina olympiakisojen hänelle tärkeimmällä matkalla kaikki natsasi. Nainen oli kunnossa ja terve ja pystyi haastamaan jopa maailman parhaan murtomaahiihtäjän Therese Johaugin.

Hurjat ovat Niskasen perheen saavutukset jo tähän mennessä. Veljelle pronssia ja isosiskolle hopeaa, ja kisat ovat vielä pahasti kesken. Vieremällä Savon sydämessä ollaan varmasti onnesta sekaisin. Pieni 3500 asukkaan kunta tunnetaan Ponssesta ja Niskasista.

Sen verran pitää kuitenkin vetää Niskasen suvun asioissa Ylivieskaan ja Haapajärvelle, että kun Niskasen suku juhli kesällä Ylivieskassa, yritettiin myös Iivoa, Kerttua ja heidän muotisuunnittelijasiskoaan Katri Niskasta saada sukujuhlille mukaan. Hiihtäjät kuitenkin kieltäytyivät kohteliaasti kunniasta vedoten ihmisjoukkojen välttelyyn pandemian aikana. Monesta huomiosta ovat Niskaset kieltäytyneet ja kaikesta päätellen sekin satsaus on kannattanut.