Lukijan mielipide: Huutelu vie tuomarit peleistä – Nyt juuri sinulla seuratoimijana, valmentajana ja vanhempana on syytä katsoa peiliin

Korona-aikana lasten urheilu ja liikkuminen on ollut useasti esillä, sillä koronarajoitukset, dropout-ilmiö ja liikunnan tuoma kansanterveydellinen hyöty ovat olleet vahvasti esillä keskusteluissa. Korona-aikana useissa lajeissa harrastajamäärät ovat laskeneet merkittävästi. Myös jalkapalloon koronan alkuaika vaikutti, ja tuhansia harrastajia katosi seuroista. Tästä huolimatta jalkapallo onnistui koronasta välittämättä kasvattamaan harrastajamääränsä ennätyslukemiin vuoden 2021 aikana, johon merkittävän nousun tekivät jalkapallon EM-kisat.

Joukkueurheilu ja urheilu yleensäkin ovat todella merkittäviä myös kansanterveydellisesti. On huomioitavaa, että todella pienelle prosentille urheilusta tulee ammatti. Pääasiassa urheilu on kansanterveydellistä, vaikka laadukkaalla toiminnalla annetaan mahdollisuus päästä jopa ammattilaiseksi saakka. Urheilu sisältää voimakkaiden tunteiden lisäksi myös suuria unelmia. Voimakkaat tunteet eivät ole kuitenkaan syy sille, että kunnioittava käytös unohtuu omasta toiminnasta. Kannustaa voi isosti myös kunnioittaen kaikkia.

Vanhempana olen ollut katsomossa jännittämässä omien lasten peliä, valmentajana peluuttamassa joukkuetta, tuomarina tuomitsemassa ja katsojana katsomassa peliä. Tiedän, että tunteet tulevat välillä todella suuresti mukaan ja ajoittain voi tulla ylilyöntejä. Tästä huolimatta on ollut surullista nähdä, kuinka kunnioitus puuttuu liian monelta vanhemmalta, seuratoimijalta ja valmentajalta. Olen kuullut vuosien aikana liian usein vanhemmalta ikävää kommentointia kentän tapahtumiin, pelaajan suorituksiin tai tuomarin toimintaan.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Erityisen surullisesti olen seurannut alueen tuomareita ja niiden puutetta useamman lajin osalta. Olin iloinen pari vuotta aiemmin, kun saimme seurassa innostettua useita uusia tuomareita mukaan toimintaan, jolla on merkittävä vaikutus kustannuksiin ja pelien mahdollistamiseen. Ikävä kyllä kirjoittaessani tätä, on näistä jokainen tuomarin alku lopettanut tuomarina toimimisen.

Nyt juuri sinulla seuratoimijana, valmentajana ja vanhempana on syytä katsoa peiliin. Me olemme ne, jotka voivat asiaan vaikuttaa, ennen kuin jätämme pelit pelaamatta tuomareiden katoamisen vuoksi. Näissä aiemmin mainitsemissa tuomareiden aluissa kaikkien ura loppui yhteen kauteen, jossa syynä oli yksinkertaisesti seuratoimijoilta ja vanhemmilta tuleva huutelu ja kritiikki. Ymmärrän kriittisen suhtautumisen, kun kyseessä on ammattilaissarja. Tästä huolimatta yhdenkään aloittelevan tuomarin ei tarvitse kokea tällaista lasten, nuorten ja harrastetason toiminnassa.

Olit kentän reunalla vanhempana, katsojana, valmentajana tai seuratoimijana on sinun syytä muistaa kunnioitus. Loppupeleissä lasten laadukkaassa ja menestyneessä toiminnassa ei ole kyse voittamisen tuomasta menestyksestä vaan kehityksen tuomasta mahdollisuudesta kehittyä ja oppia. Kukaan ei lähde harrastuksena tuomitsemaan toisten pelejä, oli kyseessä lapset, nuoret tai aikuiset, mikäli saa kuulla kentän reunalta huutelua, negatiivista palautetta tai arvostelua.

Tulevat vuodet ovat merkittäviä tuomareiden saamisen kannalta ja tässä suhteessa seuroissa on myös otettava vastuu kunnioittavaan käytökseen ohjaamisesta. Seuroissa tulisi olla nollatoleranssi epäkunnioittavaan käytökseen, koski käytös vastustajajoukkuetta, tuomareita tai pelaajia. Tässä mielessä seurat voivat ohjata ja opastaa seuratoimijoita sekä vanhempia kunnioittavaan käytökseen. On turhauttavaa rekrytoida uusia tuomareita, kun he lopettavat valmentajilta ja vanhemmilta saamiinsa negatiivisiin huomioihin ja huutoihin. Tuomarit alkavat olla uhanalaisia tällä alueella ja mikäli seurat eivät tätä huomioi, voi tulevaisuudessa yhä useampi peli jäädä pelaamatta.

Teemu Isoaho

Ysikaks’ Nivala