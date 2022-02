Lukijan mielipide: Nato-päätös voidaan joutua tekemään pikimmiten

Viime kesänä kirjoitin KP:ssa (21.8.21) liittyen Baltian maitten oikea-aikaiseen puolustusliiton valintaan, että ”Suomessakin kekusteltiin Nato jäsenyydestä, yhä keskustellaan ja aina tullaan keskustelemaan, kunnes se kielletään”.

Nyt ollaan tultu siihen, että se on kielletty pariinkin otteeseen. Se merkitsee toisin sanoen sitä, että emme saisi tosissamme maatamme puolustaa.

Siihen päämäärään pyrkii myös Lavrovin kirjekurssi, samoin kuin Putinin historianlukutapa ja sen realisointipyrkimykset.

Nyt tarvittaisiinpäätös: päätös nostaa puolustusresurssejamme olennaisesti, koska rauhaa uhkaillaan. Ei puolustusliittopäätöstä voi lykätä kansanäänestyksen taakse – sen voi joutua tekemään pikimmiten.

Jos ja kun Suomen puolustukselle on haluttu asettaa rajoituksia, niin silloin viimeistään pitäisi hälytyskellojen soida.

Naton jäsenyys olisi viesti siitä, että rajojamme ja itsenäisyyttämme puolustetaan. Onko Suurvalta yleensä laajentanut etupiiriään suuriin ja vahvoihin maihin vai ennemminkin pieniin ja aseistukseltaan heikkoihin maihin päin – kuten Krimin sotien historia osoittaa. Entä mistäköhän syystä NL vaati Pariisin rauhansopimuksessa Ålandin jäämään ilman puolustusta (?).

Näistä syistä puolustusyhteistyö Ruotsin ja Norjan sekä Naton kanssa on realistinen kuva Pohjoismaitten ja Itämeren puolustuksesta. Seuraavaa valinnanmahdollisuutta ei tule: pahimpana päivänä sodan jaloissa apua on myöhäistä pyytää Natolta. Suomen historianlehti on saattanut silloin jo kääntyä taaksepäin.

Toivottavasti ei tule aseitten kalistelua Suomen itärajalla, mutta on naiivia jättää se kevyesti vartioiduksi tällaisena aikana. Hybridisodassa Suomi on pärjännyt huonosti, syynä on ollut huono valmistautuminen, ajan henki ja maan tapa. Kyberhyökkäyksiin on sittemmin suhtauduttu vakavammin.

Suurvallan hyöykkäys voi olla aseetonkin, ainakin aluksi, kun valtavat pakolaismassat läheteteään maahan, joka ei ole juuri varautunut tällaiseen ja jossa on tilaa asuttaa suuret ihmismassat. Asevoimat tulevat usein perässä.

Raimo Tuomas Akolahti

Himanka