Jaro-valmentaja Jimmy Wargh lauantain paikallispelistä Kokkolan Pallo-Veikkoja vastaan: "Ilman muuta se on peli, jonka molemmat joukkueet haluavat voittaa"



Haris Chantzopoulos teki KPV:lle kaksi maalia Ykköscupin avauksessa SJK Akatemiaa vastaan. Lauantaina vastassa on Jaro.

– KPV on aina KPV. Ilman muuta se on peli, jonka molemmat joukkueet haluavat voittaa. Pelattiin sitten harjoituspeliä tai Ykköscupin peliä, niin on siinä enemmän pelissä, Pietarsaaren Jaron valmentaja Jimmy Wargh miettii lauantain paikallismatsista.