Kirjailija – kustantaja – kirja – kirjakauppakin. Tämä kiinnostava maailma avautuu Leena Majander-Reenpään omaelämäkerrasta Kirjatyttö, Kustantajaelämää (Siltala, 400 s.)!

Poikkeuksellista, että elämäkerran lopussa on pitkä lähdekirjallisuuden luettelo. Myös henkilöhakemisto on mittava. Hieno oivallus on, että lukujen otsikot ovat nekin kirjojen nimiä.

Teos ei etene ajassa täysin johdonmukaistesti. Rakenne on hyppivä, tippaleipämäinen, kuten kirjoittaja itse sanoo. Muutama luku lopussa, esimerkiksi Minna Canthia tai Jörn Donneria koskeva toimisi erillisenä artikkelinakin. Teksti on vauhdikasta. Runsas yksityiskohtien määrä tuntuu välillä raskaalta.

Omaelämäkertoja kirjoitetaan monesta syystä. Joku katsoo sen velvollisuudekseen, jotakin pyydetään kirjoittamaan, joku kirjoittaa rahasta, joku taas pelkkää omahyväisyyttään.

Leena Majander-Reenpää sanoo, että jos hän ei itse kerro historiaansa, joku toinen tulkitsee tapausten kulkua hänenkin puolestaan.

”Jokaisella on oikeus omaan kertomukseensa ja historiaansa.”

Hän siis selittää asiat parhain päin, ajattelin. Kirjan luettuani ymmärrän kirjoittajaa. Hänen elämässään on ollut hetkiä, jotka joku toinen todellakin voisi tulkita toisin.

”Opintomatka omaan itseen” on hyvin informatiivinen. Se on lukijalle myös opintomatka kirjojen ja kirjankustantamisen maailmaan. Välillä sisäpiiriläisyyden tuntu häiritsee. Loppupuolella suurista työelämän valloituksista siirrytään yksityiselämän merkityksellisyyteen, kun vakava sairaus iskee.

En toista kirjoittajan elämän tapahtumia enkä uralla etenemistä. Totean vain, että hän on tehnyt merkittävän uran ja elänyt jännittävän elämän.

Kustannusmaailma osoittautuu hyvin raadolliseksi. Ei kirjoittajakaan mielipiteitään säästele, eikä turha vaatimattomuus vaivaa. En häntä siitä moiti. Hänellä on ollut loistava näköalapaikka kirjalliseen maailmaan, silmät ja korvat ovat olleet todella auki. Viisastuin.

Miesten hallitsema työmaailma 80- ja 90-luvuilta on itsellenikin tuttua. Kuvaus siirtymisestä tytöttelystä ja vähättelystä meetoohon tulee Majander-Reenpään kokemusten kautta hyvin havainnollisesti kuvatuksi.

KUKA Leena Majander-Reenpää s.1956 Espoossa vuosina 1983–1992 Tarkka kauppatieteiden kandidaatti 1980 kirjankustannusalan vaikuttaja toimi pitkään Otavan johtotehtävissä vuodesta 2015 Suomen kirjallisuuden vientikeskus Filin johtaja

Vuonna 1987 kirjallisuustilaisuus, jossa 70 vieraan joukossa neljä naista! Asioita päätettiin miesten sauna- ja klubi-illoissa. Ja viinaa kului.

Otavan jättämisen taustallakin oli johdon epäily siitä, että kirjoittaja saattaisi saada vielä toisen lapsen. Ja miesten joutuminen naisen alaiseksi saatettiin todeta vielä 90-luvulla vaikeaksi. Asiantilan muutosta olemme onneksi saaneet todistaa ilta illan jälkeen tv-uutisia seuratessamme.

Kaikesta en kirjassa pidä. Kustantamoiden henkilökunnan arvioimista, vaikkakin nimettömänä, ei ole kiva lukea. Miltä tuntuu ihmisistä nyt lukea, miten heidän selkänsä takana on toimittu. Varmasti kuitenkin rehellistä kerrontaa.

Pieni maa, pienet piirit ja piirin keskellä Reenpään suku. Aina silloin tällöin saatiin aikakauslehtien sivuilta asiaa seurata. Kiinnostava nähdä, nostaako elämäkerta kommentointia esiin.

Elämäkerta kuvaa mainiosti sen, miten kirjallisuusmaailma on muuttunut. Kustannusmaailmassa on pelattu kovaa peliä. Kirjailijoista on kilpailtu. Kirjailijat ovat kadehtineet toistensa menestymistä.

Tietyssä vaiheessa kirja ei enää riittänyt tuotteeksi kustantamoille. Tulivat kirjakerhot kaikenkarvaisine oheistuotteineen. Vähitellen myös kirja tuotteena muuttui. Siirryttiin sähköiseen maailmaan. Kirjan tekijöistä tuli ”sisällöntuottajia sisältöteollisuudessa”.

Tekijä kertoo lukemattomien kirjojen syntyhistorian. Kirjailijoiden luonteenpiirteisiinkin pääsee tutustumaan. Taiteilijasielujen kanssa työskentely ei aina ole helppoa, toteaa tekijä.

Myös Finlandia-palkinto saa osansa. Kirjoittaja oli vastustanut Antti Tuurin Pohjanmaa-romaanin nimeä vanhanaikaisena. ”Kuinka väärässä sen kerran olinkaan”, huudahtaa Majander-Reenpää tämän saatua palkinnon. Sen kerran vai sen ainoan kerran?

Kirjassa on hyvin vähän yhteiskunnallista taustaa, vaikka kustannusala on erityisen riippuvainen suhdanteista ja ostoskäyttäytymisestä. Sitä olisin kaivannut.

Voisin kuvitella, että elämänsä kirjoja arvioineelle oma kirja on melkoinen kynnys. Sen Leena Majander-Reenpää on ylittänyt reippaasti.

Jonkinmoinen asiarunsauden karsiminen olisi voinut olla paikallaan. Minussa ei ole yhtään kirja-eikä muutakaan kauppiasta, mutta kuvittelisin elämäkerran kiinnostavan myös yritysmaailmassa toimivia. Mediamaailman myllerryksen kuvaus konsulttien mukaan tuloineen on herkullinen. Pätee ilmeisesti laajemminkin.

Yhtiöiden sisäiset ristiriidat ovat karua luettavaa. Työpaikkojen vaihtaminen, Otava, WSOY, Bonnier, lähenee jännitysnäytelmää.

”Suurten tunteiden, pienten eurojen ja mittaamattomien kulttuuriarvojen toimiala ei ole enää kodikas kirjatyttöjen, kirjapoikien ja kirjanrakastajien yhteinen temmellyskenttä, vaan totista taistelua markkinoilla.”