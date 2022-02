Vattajan kovapanosammunnat kolminkertaistuvat

Puolustusvoimat ovat julkaisseet Lohtajan ampuma-ja harjoitusalueen suunnitelman vuodelle 2022. Julkisuudessa on puhuttu viidestäkymmenestä kovapanos-ammuntapäivästä vuosittain, joissakin julkaisuissa jopa kolmestakymmenestä. Vuoden 2022 suunnitelman mukaan kovapanos-ammuntapäiviä tulee olemaan noin 130! Tämä luku ei pidä sisällään alueella tapahtuvaa muuta harjoittelua, joita on lähemmäs satakunta. Tammi-ja heinäkuussa kun harjoituksia ei ole, niin voidaan sanoa että alue tulee olemaan hyvin pitkälle koko vuoden suljettu.

Ympäristön näkökulmasta on hyvä miettiä minkälaisia vaikutuksia jatkuvalla raskasmetallien luontoon ampumisella on. Ihan siitäkin näkökulmasta että Kokkolalaisten juomavesikin jatkossa tulee sieltä. Lintujen pesimäalueen rauhoittaminen on lähinnä vitsi tässä yhtälössä. Toiseksi jäävät myös kansalaiset, jotka haluaisivat nauttia alueesta. Onneksi itse en omista mökkiä ohtakarista tai lähialueelta, sellaista jytinää on luvassa.

Alkuperäiset armeijan lupaukset alueen käytöstä eivät ole pitäneet paikkaansa ja muutosta ei ole näkyvissä. Ihmettelen kuinka kauan tätä Kokkolan kaupunki, lohtajalaiset ja lähialueella asuvat pitävät hyväksyttävänä.