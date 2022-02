Perjantaina 18.2.2022 Suomessa juhlitaan kolmatta kertaa kansainvälistä Care Day’ta. Juhlapäivänä juhlitaan lastensuojelun sijaishuollossa asuvia lapsia ja nuoria sekä heistä välittäviä henkilöitä. Care dayn innoittamana pysähdyimme Kokemusta Rikkaammat -ryhmän kokemusasiantuntijanuorten kanssa pohtimaan sijaishuoltoa, sijaishuollossa työskenteleviä aikuisia ja sijaishuollossa asuvia lapsia ja nuoria.

Luottamusta herättävä sijaishuollon työntekijä on empaattinen, läsnä, aito, hyvä kuuntelija, huumorintajuinen, positiivinen ja kykenee keskustelemaan nuoren kanssa myös muista kuin virallisista asioista. On tärkeää, että nuoria kohdataan myös muualla kuin laitosympäristössä/toimistossa ja nuorella on mahdollisuus saada aikuisen jakamaton huomio ja aikaa.

Jos tavoittelet kymmentä pistettä ja tähtimerkkiä niin tässä sulle nämä:

– kohtaa nuori avoimin mielin, vaikka tilanne voi olla vaikea. Älä väkisin yritä virittää keskustelua vaikeista asioista, jos nuori ei ole siihen valmis juuri tällä kerralla.

– ajattele Out of the box- tyyppisesti ja käytä mielikuvitusta nuorten tapaamisissa.

– päätöksiä tehdessä muista kysyä ja kuunnella nuoren mielipide: ”Ku mulle sovittiin tukiperhe ja se oli tosi hyvin ajateltu ja halusin sitä. Mut sit ku sitä perhettä valittiin ni mun tarpeita ei kysytty tarpeeks ni sain perheen, joka oli hyvä asia, mut se perhe oli "vääränlainen" siihen millaista tukee arjessa tarviin, vaikka ihana perhe olikin. Et pitää muistaa oikeesti kysyy silt nuorelta et millast sisältöö tukitoiminnalta tarvitsee ja haluaa.”

– muista, että lapsi ja nuori on kaiken keskiössä.

– pyri välttämään teeskentelyä ja lässyttämistä – jos olet rempseä vitsinkertoja, se on sinun personasi ja nuori arvostaa sitä, että olet oma itsesi ja osaat toisinaan vitsailla.

– informoi nuorta, kehen olla yhteydessä missäkin asiassa, kuka työntekijä vastaa mistäkin ja mihin voi olla yhteydessä, jos oma työntekijä on esimerkiksi lomalla.

– kannusta, vaali ja vahvista nuoren ainutlaatuista lahjakkuutta.

– älä lannista tai vertaa toisiin lapsiin ja nuoriin.

– arvosta nuoren mielipidettä ja kunnioita valinnanvapautta osallistua tai olla osallistumatta tarjottuun toimintaan, palveluun tai tapahtumaan.

– kerro mahdollisuuksista vaikuttaa, mutta painota vapaaehtoisuutta.

Pia Salonen

Kokemusta Rikkaammat kokemusasiantuntijanuoret & Erityishuoltojärjestöjen liitto EHJÄ ry:n Kokemusta Rikkaammat -toiminnan koordinaattori