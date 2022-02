Lukijan mielipide: Media vai meedio?

Mediassa pelotellaan Venäjän hyökkäyksellä olympialaisten aikaan, sillä Venäjä hyökkäsi myös Pekingin edellisten olympialaisten aikaan. Silloin Georgiaan. Todellisuudessa Georgia hyökkäsi Etelä-Ossetiaan ja Aphasiaan ja samalla venäläisiä rauhanturvaajia vastaan ja alkoi pommittaa Ossetian pääkaupunkia. Näiden avuksi Venäjä tuli.

Ehkä koko Georgian sota oli suunniteltu provokaatio. Saatiin propaganda-aihe, sillä kyllähän Venäjän reaktio oli odotettavissa.

Vuonna 2014 tehtiin vallankumous Ukrainassa. USA:n apulaisulkoministeri Nuland on kehunut käyneensä maassa viisi kertaa järjestelemässä kumousta ja tulevaa hallintoa, mikä ensi töinään vei venäjänkielisiltä kielioikeudet. Alkoi sorto. Venäjänkielisiä poltettiin Odessassa kerrostaloonkin.

Ukrainan mielenosoituksessa ammuttiin poliiseja ja mielenosoittajia samoilla aseilla. Eestin ulkoministeri Urmas Paet kävi maassa ja soitti EU:n ”ulkoministeri” Catherine Ashtonille kertoen, että ampujat taisivat olla meikäläisiä. Puhelu kaapattiin ja esitettiin myös Suomessa. Satuin kuulemaan. EU:n korkea edustaja totesi, että luulen, että emme halua tutkia asiaa.

Yksi maa oli jälleen siirtymässä Naton etupiiriin. Venäjä joutuisi luopumaan Krimin tukikohdastaan ja Natosta tulisi Mustanmeren herra. Länsi oli muuallakin pettänyt lupauksensa, että Nato ei tule edes Itä-Saksaan. Niinpä Venäjä totesi, että nyt riittää, ja miehitti 50-luvulla Ukrainalle siirretyn Krimin.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Ei mahtanut tulla Nulandille yllätyksenä, että venäjänkieliset protestoivat. Tuli sisällissota. Keskusvallan puolella soti myös amerikkalaisen miljardöörin yksityisarmeija.

Vuonna 2015 saatiin aikaiseksi ns. Minskin sopimus, mikä takaisi itäalueille autonomian. Ukraina on kuitenkin halunnut jatkaa sotaa, mutta Suomen meediot ovat kertovan Putinin sotaisuudesta. Hirmuisesti on peloteltu Venäjän hyökkäämisellä, vaikka sen johtajat ovat useaankin kertaan todenneet, että ei Ukrainaan hyökkäämisessä olisi mitään mieltä. Natottamistahan pelottelu on.

Media pystyy johtamaan harhaan: Monet luulevat, että EU-jäsenyys ja euro ovat taloudellemme eduksi, vaikka vapaakaupasta oli sovittu jo parikymmentä vuotta ennen jäsenyyttä. Eivätkä ihmiset tiedä, että euro vaikeuttaa vientiämme myös euromaihin. Olemme nauttineet kaksi integraatiolamaa ja pakotesodassa kärsimme ehkä jäsenmaista eniten. Pakotteista seurasi itäviennin tyrehdyttyä halpuutus. Ja sitten itketään viljelijöiden ahdinkoa.

Kun katsoo maailmaa myös venäläisin silmin, niin ymmärtää, että naapuri ei tule sallimaan toista Pietarin piiritystä. Sen he tulevat estämään ennakoivalla ohjusiskulla vihollismaihinsa Suomeen ja Eestiin, jos sodan tulemiseen uskovat. Sitten Suomi on taistelutannerta.

Venäjä lähetti länsimaille kirjeen, mikä on ainakin laajentanut tietämystä, että Länsi söi sanansa Naton laajentumisesta. Ehkä levisi myös ymmärrys, että sotaelinkeino tarvitsee vihollisen ja sotia. Pakotteet ja sota Venäjää vastaan ovat myös Israelin valtion intressissä, sillä Venäjä on sen vihollisten tukija. Ja Suomi on jo valloitettu.

Journalistien puheenjohtaja totesi kerran, että Suomi on niin keskittynyt maa, että sen voi ostaa puolella hävittäjäkoneen hinnasta. Eikä synnynnäisille russofoobikoille tarvitse mitään maksaa.

Mauri Nygård,

Kokkola