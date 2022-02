Pääkirjoitus: Hyvä elokuva on hyvä ilman Oscareitakin – Rosoisen surullinen tarina jää iäksi mieleen

Katso Keskipohjanmaan pääkirjoitus videolta tai lue alta:Harvasta ainakaan kotimaisesta elokuvasta on kirjoitetu ja puhuttu niin paljon Keski-Pohjanmaalla kuin Hytti nro 6:sta. Tai no ehkä kokkolalaislähtöisen elokuvaohjaaja Juho Kuosmasen takavuosien elokuvasta Hymyilevä mies.

Rosa Liksomin kirjaan perustuvassa Hytti nro 6:ssa on mukana täkäläisiä elokuvantekijöitä ja se antaa tietysti oman mausteensa. Kuosmasen lisäksi mukana on esimerkiksi ääni-ihme Heikki Kossi.

On mukava ylpeillä oman alueen ihmisten menestyksellä. On normaalia haluta haukata edes pieni pala onnistumisesta ja sen syistä. Vaikka Hytti nro 6 ei olekaan hyvä elokuva siksi, että ohjaaja on syntynyt Kokkolassa, voi siihen sisältyä aavistus tottakin. Ihmisten ammatteihin, osaamiseen ja itseluottamukseen vaikuttaa se ilmapiiri ja ympäristö, jossa on kasvanut.

Hytti on kerännyt pääosin ylistystä ja vähintään erittäin myönteisiä arvioita elokuva-asiantuntijoilta ja yleisöltä. Keskipohjanmaan elokuva-asiantuntija Hannu Björkbacka kirjoitti 10.9. ylistävän ja vivahteikkaan arvostelun, joka kannattaa edelleen lukea.

Tammikuun lopussa Hytti nro 6 sai ensi-illan Yhdysvalloissa. Aiemmin sitä oli näytetty ainoastaan festivaaleilla. The New York Timesin arvostelija kirjoitti 25.tammikuuta, että ”osa Hytti nro 6:n kiehtovuudesta ja tehosta johtuu Kuosmasen tavasta käyttää sävyjä”. The New Yorkerin arvostelija antoi puolestaan hyvinkin negatiivisia arvioita.

Hytti nro 6:n tuotantotiimi kokoontui viime tiistaina Elokuvayhtiö Aamun tiloihin jännittämään, pääseekö Venäjällä kuvattu suomalaiselokuva Oscar-ehdokkaaksi. Elokuva oli mukana 15 tarjokkaan short-listalla, joista viisi filmiä valittiin parhaan kansainvälisen elokuvan Oscar-ehdokkaaksi. Oscar-toiveet eivät toteutuneet, mutta unelma ei mennyt hukkaan. Kun elokuva tai kulttuuriteko saa näkyvyyttä, se saa uutta yleisöä. Lopultahan elokuva tulee kokonaiseksi vasta yleisön kanssa.

Kokkolassa Hytti nro 6 nähtiin syksyllä. Ilmassa oli juhlan tuntua, kun tekijäkaarti, kuten pääosan esittäjä Seidi Haarla, näyttäytyi esityksissä. Voisin hiukan kehua tätä suomalaiselokuvaa kokkolalaisjuurienkin takia, mutta elokuvan aikana unohtui aika ja paikka. Venäjän kieli soljui kauniina, rosoisen surullinen ja yllätyksellinen tarina eteni. Kulttuurielämys teki tehtävänsä sieluun ja mieleen. Hyvä elokuva on hyvä elokuva Oscareilla tai ilman.

