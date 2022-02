Pohjoismaisen taidekoulun perilliset -blogissa Niina Villanueva – Vierailevat opettajat olivat inspiroivia ja ajatus siitä kuinka nämä mielenkiintoiset taiteilijat ympäri Eurooppaa saapuivat opettamaan juuri meitä kauas tänne pohjoiseen, tuntui erityiseltä

Niina Villanueva

Polkuni kuvataiteilijaksi on ollut kiemurainen ja sisältänyt paljon sisäistä etsintää, ensi kokemukseni taideopiskeluun tapahtui heti yläasteen jälkeen Oriveden opistossa, olin vasta 15 vuotias ja vaikka taide kiehtoi, keskittyminen ja kypsyminen oli osaltani täysin kesken.

Näyttelystä Lotus Fruit, Haa gallery, Suomenlinna Helsinki, 2021 Niina Villanueva

Tässä välissä olen eksynyt työelämään, jonka kantavana voimana oli vuosia tienata tarpeeksi lähteäkseni aina uudestaan reissuun niin kauas ja niin pitkälle kuin säästöni milloinkin riittivät.

Vuonna 2010 lähdin Meksikoon ajatuksena kierrellä maata noin vuoden verran. Lähdön yhtenä innoittajana toimi Meksikon hopeakaivoskaupungit, artesaanit, taiteilijat ja työpajat. Tavoitteenani oli tutustua hopeaan materiaalina ja osallistua joillekin kursseille matkailun lomassa. Rakastuin välittömästi kieleen, ihmisiin, luontoon, kulttuuriin ja myöhemmin yhteen ihmiseen ja päädyin asumaan Meksikossa useampia vuosia.

Kun palasin vuosien jälkeen Suomeen, aloitin kaupallisen valokuvauksen opiskelun Tampereella. Melko nopeasti minulle alkoi kuitenkin valkenemaan ettei studiotyöskentely tarjonnut minulle tarpeeksi luovia tapoja ilmaista itseäni, lopetin valokuvauksen opiskelun ja lähdin jälleen kerran reissuun.

Päätin kuitenkin kokeilla vielä kerran ja antaa mahdollisuuden valokuvaukselle osallistumalla nimekkään espanjalaistaiteilijan työpajaan Valenciassa. Se paljastui kuitenkin ylihintaiseksi ja estetiikassaan se sijoittui enemmän kaupalliseen mainosmaailmaan.

Istuessamme osallistujien kanssa puun alla lounaalla keskustelut liikkuivat lähinnä kameratekniikassa, tajusin ettei valokuvauksen opiskelulla tässä kontekstissa olisi minulle enempää tarjottavana. Matkani jatkui ja mutkien kautta päädyin Tokioon, jossa otin viimein ratkaisevan askeleen kohti unelmaani tehdä ja opiskella taidetta.

Loistavien kouristusten meri,öljyväri kankaalle, 2021 Niina Villanueva

Tietynlainen sysäys koulun etsintään lähti liikkeelle suhteellisen vieraan ihmisen huomautuksesta. Sain kuulla olevani liian vanha kulkemaan maailmalla ilman pysyvää kotia, ammattia tai suunnitelmaa ja kuinka ikäiseni olisi aika tehdä jotakin joka olisi itselleni merkityksellistä.

Tunsin lievää ärsyyntymistä kommentista, mutta enemmänkin siksi, että se oli totta. Minusta oli jo pitkään tuntunut, etten jollakin tavalla ollut aivan rehellinen itselleni. Joten joulukuussa 2016 istuin tokiolaisessa kahvilassa, etsien Suomesta sopivaa taidekoulua jossa voisin aloittaa mahdollisimman pian ja suhteellisen matalalla kynnyksellä.

Maailma käy näkyväksi ruumiisi, öljyväri kankaalle, 80x100 cm, 2021 Niina Villanueva

Kokosin jonkinlaisen hyvin hajanaisen portfolion silloisista maalauksista ja piirustuksista. Kokonaisuus oli sekalainen kokoelma vuosien varrella tehdyistä ”teoksista” ja lähetin hakemuksen sen suurempia miettimättä Pohjoismaiseen taidekouluun.

Sain pian vastauksen, että voisin aloittaa tammikuussa opiskelun. Muistan istuneeni tokiolaisessa kahvilassa hieman hämmentyneenä mielikuvasta, että asuisin tuolla kaukana pohjoisessa muutaman viikon päästä.

Kokkola tuntui yhtä eksoottiselta kuin Tokio, sillä molemmat olivat paikkoja joihin päädyin hieman äkillisten tapahtumien ja sattumien seurauksena.

Casi still life, keramiikka/öljyväri kankaalle, 50x38 cm, 2021 Niina Villanueva

Löysin netistä pienen yhden huoneen saunatuvan puuhellalla ja muistan kuinka tammikuun jäätävässä pakkasessa jäin viileään mökkiin sekalaisen tavarakasani kanssa. Tunne oli yhtä aikaa jännittävä ja lamaannuttava.

Matka koululle kulki läpi vanhankaupungin, kaikkien seikkailujen ja maailman hälinän jälkeen. Se oli kuin aavekaupunki, mutta hyvällä tavalla. Työhuonetta ja koulua ympäröi lumen ja pakkasen vaimentama pehmeä maailma.

Päällimmäisenä tunteena kaiken yllä leijui uskomaton rauha, olin viimein asian äärellä jota olin salaa aina halunnut tehdä, maalata.

Yksityiskohta teoksesta “Brutal Fruit” öljyväri ja keramiikka kankaalle, 2021 Niina Villanueva

Muistelen usein aikaani Kokkolassa jonkinlaisena residenssinä, paikkana jossa olin viimein läsnä itselleni ja turhat häiriötekijät sulkeutui pois kuin itsestään. Vierailevat opettajat olivat inspiroivia ja ajatus siitä kuinka nämä mielenkiintoiset taiteilijat ympäri Eurooppaa saapuivat opettamaan juuri meitä kauas tänne pohjoiseen, tuntui erityiseltä.

Aikaisemmat taidekoulukokemukseni olivat yli 10 vuoden takaa ja Pohjoismainen taidekoulu avasi nykytaiteen maailman eteeni tavalla, jota voisi varmaan verrata uskoon tulemiseen.

Luin yöt läpeensä opettajien vinkkaamista taiteilijoista ja ahmin kaikkea taidetta kuin se voitaisiin ottaa pois minulta hetkellä millä hyvänsä. Vaikka olin aina tehnyt taidetta jollakin tavalla, oli eteeni levittäytyvä maailma enemmän läsnä kuin koskaan ennen. Varmasti siksi, että olin viimein itse valmis vastaanottamaan ja pysähtymään sen äärelle.

Tuntui uskomattomalta, että maalaaminen pystyi tarjoamaan minulle maailman, jota olin etsinyt kaikkialta koko siihen astisen elämäni.

Yhtäkkiä oli mahdollista asua melkein missä vain, kunhan vain aamulla saisin palata työhuoneelle. Vaikka aikani Kokkolassa oli vain puoli vuotta, sen tarjoamat kokemukset ja sisältö oli maailmaa mullistava.

Lukuisat kiinnostavat opetttajat (mm. Sonia Hedstrand, Maria Jokitalo, Henna-Riikka Halonen, Fredrik Lindqvist, Pauliina Pietilä, Berit Talsepp-Jaanisoo, Markus Oberndorfer, Erno Enkenberg), luokan kanssa tehty ekskursio Berliiniin, ensimmäinen yhteinen näyttely Vaasan taiteilijaseuran galleriassa ja oman taiteellisen tekemisen avartuminen olivat alkusysäys jota arvostan paljon jälkeenpäin.

Taidekoulusta toiseen kulkeneena kuvataiteilijana näen taiteen opiskelulle lukuisia hyviä syitä. Yhtenä tärkeimpänä pidän muodostuneita ystävyyssuhteita. Taiteen tekeminen vaatii tietynlaista heittäytymistä yksinäisyyteen, pelotonta oleskelua tuntemattomien, vielä syntymäisillään olevien ideoiden, entiteettien, ajatusten ja teosten äärellä.

Taidekouluissa muodostuneet ystävyyssuhteet tuntuvat jollakin lailla samalta kuin maailmalla matkatessa syntyneet kaverisuhteet. Samaan aikaan jaetaan yhteisiä intohimoja ja ollaan vieraiden, herkkyyttä ja rohkeutta vaativien asioiden äärellä.

Kaikkien polku taiteessa tai sen tekemisessä ei suinkaan ole samanlainen, mutta suurempi yhdistävä tekijä opettaa olemaan hämillään yhdessä, opitaan arvostamaan omaa ja muiden erikoislaatuisuutta taiteessa ja elämässä.

Pohjoismaisesta taidekoulusta sain siis myös ystävän. Sellaisen jonka kanssa lämmittää mökkini saunaa, laahustaa räjähtäneenä lumisia katuja pitkän päivän päätteeksi kohti kotia ja jakaa samanlainen kiinnostus ja hulluus taidetta kohtaan.

Meillä oli kiire pois Kokkolasta, kohti seuraavia kouluja. Paiskimme talven tosissamme töitä seuraavat yhteishaut mielessämme ja keväällä meille aukesi tavoitellut opiskelupaikat.

Alkuun huomasin aina vertaavani kaikkea Pohjoismaisen Taidekoulun aikaan. Intiimi koulu pystyi tarjoamaan niin paljon yksilöllistä opetusta sekä resursseja mitä isommilla kouluilla ei aina ole tarjota. Pohjoismaisen taidekoulun vieraileva opettaja järjestely oli omiaan tällaiseen korkeakouluihin valmentavaan taideopiskeluun. Se tarjosi tarpeeksi sekä kiinnostavaa sisältöä, että aikaa omaan vapaaseen työskentelyyn.

On sääli huomata kuinka valmentavaa ja opistotasoista taidekoulutusta on ajettu alas, sillä näen ne tärkeinä paikkoina. Joillekin ne saattavat olla hetken pysäkkejä matkalla aivan toisenlaisiin kouluihin ja toisille ne on tärkeitä portteja matkalla taiteilijan ammattiin.

Korkeakoulupaikkoja ei aina aukene kaikille ensiyrittämällä ja Pohjoismaisen kuvataidekoulun kaltaiset paikat tarjoavat tasokasta opetusta ja paikan jossa kehittyä taiteilijana matkalla kohti seuraavia päämääriä.

Uskon hyvän kulttuurikentän koostuvan aina monen tasoisista toimijoista. Toista ei olisi ilman toista, on oltava polkuja ja vaihtoehtoja. Olen kiitollinen, että sain olla osa onnekasta Pohjoismaisen taidekoulun opiskelijajoukkoa.

Sydäntä lämmittävät uutiset mahdollisesta koulun toiminnan uudelleen käynnistämisestä, restaurointeineen, sekä Draken residenssin jatkumisesta. Toivon jonakin päivänä polkujemme vielä kohtaavan.

Tänä syksynä aloitin maisteriopinnot Kuvataideakatemiassa Helsingissä. Ensivaikutelma on ollut käänteinen. Vilkas kaupunki ympärillä ei suo residenssimäistä tunnelmaa toistaiseksi, mutta tammikuinen lumimyrsky pehmensi maailmaa täälläkin.

Ottaa aikansa löytää paikkansa uudessa kaupungissa, kotimatka saattaa kestää puoli tuntia tai tunnin riippuen siitä menenkö ratikalla oikeaan suuntaan.

Kuvataideakatemian uusi Myllyksi nimetty rakennus on täydellinen vastakohta Pohjoismainen taidekoulun 1900-luvun alun rakennukselle. Tilana Sörnäisiin avautunut Mylly on betoninen, lasinen ja viileä vastakohta tuolle jugendtyyliselle pienelle koululle, jonka maalausluokka huokui menneen ajan tunnelmaa.

Koska koen oman taiteilijaidentiteettini laahaavan aina kilometrin reippaasti perässä, tällainen opintopolku on ollut itselleni vaiheineen luonnollinen.

Uudessa koulussa alkuun kaikki tuntuu vieraalta. Sitten huomaakin tuttuja kasvoja edellisistä kouluista, kavereiden kavereita ja niitä joiden töitä on ihaillut näyttelyissä tai netissä. Ja kun pääsee ensimmäisen kerran kunnolla maalaamaan tajuaa jollakin tavalla olevansa kotona.

Vaikka paikat tehdä taidetta vaihtuvat, niin vastassa on aina maalauksen tarjoama tyhjä tila. Oman työskentelyn ydin on oman henkisen tilani, värin, läsnäolon ja intuition kokemuksessa.

Maalaan jotta olisin olemassa ja läsnä. Voisin sanoa, että maalaan koska on pakko, mutta se kuulostaa painostavalta, vaikka onhan se tavallaan totta. Se on maailma joka ei lakkaa hämmästyttämästä. Miten jokin sama asia voi olla samaan aikaan välillä niin rakas, tuntematon, helppo, vaikea, yllättävä, syvä, pelottava, tuttu, mutta oikeastaan jotakin jota ei koskaan voi täysin sanoin selittää.

Kuulostaa rakkaudelta.

Kirjoittaja opiskelee Kuvataideakatemiassa. Hänen tekniikkansa ovat maalaus ja keramiikka. Teemat käsittelevät usein ihmisen suhdetta esineisiin, joiden rituaalista ulottuvuutta hän tutkii. Esineiden symboliikkaan liitettävien mielikuvien ja omien vapaiden tutkintojen kautta syntyy keramiikkaa ja maalauksia joissa on yhtymäkohtia johonkin muinaiseen ja nykyhetkeen. Hän kuvaa teoksissaan usein jonkinlaista rajaa tai siirtymää, tai olemisen kahta puolta. Niina Villanuevan teoksia on nähtävissä tulevissa näyttelyissä Heinolan taidemuseon Rikki!-näyttelyssä kesällä 2022 ja yksityisnäyttelyssä Galleria Huudossa Helsingissä elokuun puolesta välistä eteenpäin.