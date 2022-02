Koronavirustartuntojen määrä Soiten alueella ei ole merkittävästi noussut: Viime viikolla todettiin yhteensä 594 uutta tartuntaa – Kallion alueella viikon aikana tartuntoja kertyi 225

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite antoi tuoreimman koronatilannekuvatiedotteensa maanantaina alkuiltapäivästä.

Sen mukaan koronavirustartuntojen määrä on alueella edelleen korkea, mutta määrä ei ole merkittävästi noussut. Viime viikon aikana todettiin yhteensä 594 uutta koronavirustartuntaa Soiten testauksessa. Koronavirusnäytteitä otettiin viime viikolla noin 1 600 kappaletta.

Otetuista testeistä positiivisten näytteiden osuus oli 38 prosenttia. Kaikki tartunnat eivät tule Soiten terveydenhuollon ammattilaisten tietoon, sillä kotitestausta suositellaan ensisijaisena testausmenetelmänä.

Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa on tällä hetkellä hoidossa seitsemän koronapositiivista potilasta.

Koronarokotukset ovat käynnissä kaikille yli viisivuotiaille Soiten alueen asukkaille.

Toisen rokoteannoksen voi ottaa, mikäli ensimmäisestä rokotuksesta on kulunut vähintään kuusi viikkoa. Kolmansia rokotusannoksia annetaan kaikille 18–59-vuotiaille, mikäli toisesta rokotuksesta on kulunut vähintään neljä kuukautta. Yli 60-vuotiaille ja riskiryhmiin kuuluville tarvittava aikaväli toisesta rokotuksesta on kolme kuukautta.

Viime viikolla peruspalvelukuntayhtymä Kallion alueella todettiin 225 laboratoriotestillä varmistettua koronatartuntaa. Luvusta käy ilmi vain osa alueen tartunnoista, sillä moni sairastaa lievän koronainfektion käymättä terveydenhuollon koronatestissä. Tartuntoja esiintyy nyt paljon kouluilla ja opiskelijoiden keskuudessa.

