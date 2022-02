Lukijan mielipide: Kokkolan kukkulan sen olla pitää – Roskaruka on ruma nimi, ja ilmeisen laiton, jos se otetaan viralliseen käyttöön

KLaadin erään lehtijutun sattuneesta syystä, joka julkaistiin Kokkola-lehdessä 20.2.2019: "Ruoppausmassat hyötykäyttöön". Seurasin Suntin ruoppausta ja Koppisentien pohjan kaivauksia. Mielenkiintoni heräsi. Minne erinomainen ja ravinteikas maamassa rahdataan. Lähdin seuraamaan lastattua kuorma-autoa. Matka päätyi maankaatopaikalle n. 5 km Kokkolasta Jyväskylän suuntaan. Mielestäni näiden maamassojen kohde oli väärä, siksi laadin juttuni. Puhdas peltomulta, ja metsä- sora- yms. maa tulee hyödyntää. En toista juttuni sisältöä kuin siltä osin, että esitin yhtenä vaihtoehtona massojen kuljettamista "torsoksi" jääneen Roskarukan huipulle.

Kaupunki julkaisi kansalaiskyselyn muutama kuukausi sitten ns. Roskarukan kehittämiseksi. Uskon, että yksi syy kyselyyn oli laatimani lehtiartikkeli (lue esitykseni). Vastasin kyselyyn ja esitin muutaman

kehittämiskohteen. En julkaise niitä tässä, sillä kyselyn tuloksia ei ole julkaistu kuin ohimennen mainiten. Muistutin, että olen tehnyt lukuisia aloitteita ja esityksiä Kokkolan kaupungille noin 30 vuoden kuluessa, joista osa on toteutunut, mm, juuri valmistunut saostusallas/kosteikko Tervaholmaan. Olen esittänyt kuntalaisaloitteena tekojärven kaivamista Kaustarin suolle, ja sen oheen esitin myöhemmin mainitun saostusaltaan rakentamista Suntin latvoille. Kahakkasiltaa Kokkojokisuistoon ym.

Nyt esitykseni toinen osa on toteutunut. Odotan Kokkojärven toteutusta, kaivamista. Tärkeimpänä pidän, että aloitteen (aloitteiden) isä, tekijä mainitaan aina nimeltä. Etenkin silloin, kun aloite toteutetaan. Tärkein on idean keksiminen, aloite. Kaikki muu on vain palkattujen virkailijoitten (virkamiesten ja naisten) tehtäviin kuuluvaa rutiinia, kuten kokoukset ja aiheen käsittely, hyväksyminen, rahoitus/avustukset/hakemukset, lupa-asiat, aikataulu, urakointi, jälkityö, seuranta (aloitteentekijän huomioiminen) jne.

Roskaruka on ruma nimi, ja ilmeisen laiton, jos se otetaan viralliseen käyttöön. Ruka-mäki on jo olemassa Kuusamossa. Esitin nimeksi Kokko-Kumpua, tai Kumpu, Kummukka Kukkula. Nyt on oiva tilaisuus nimetä roskaruka KUKKULAKSI - Kokkolan Kukkula, sanokoot ruotsinmurteiset mitä tahansa. Mielestäni Kukkulassa ei ole mitään kielteistä, saati rivoa - Suomessa, Suomenkielessä, Suomalaisessa Kokkolassa.

Reijo Kivelä

Kokkola