Syyttäjän loppupuheenvuoro Päivi Räsäsen oikeudenkäynnissä: "Onko todella niin, että yhä vuonna 2022 yhtä ihmisryhmää saa näin halventaa?"

Helsinki

Kansanedustaja Päivi Räsäsen (kd.) oikeudenkäynnissä Helsingin käräjäoikeudessa on aloitettu tänään loppulausuntojen kuuleminen. Räsästä syytetään kolmesta kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Hänelle on vaadittu rangaistukseksi 120 päiväsakkoa.

Valtionsyyttäjä Anu Mantila kysyi loppupuheenvuorossaan, onko todella niin, että keskustelua (seksuaalivähemmistöistä) ei voida käydä leimaamatta seksuaalivähemmistöjä "rappiollisiksi ja moraalittomiksi".

Hän myös totesi, että nyt käytävälle oikeudenkäynnille ei tulisi olla tarvetta enää nykypäivän Suomessa.

– Onko todella niin, että vuonna 2022 yhä yhtä ihmisryhmää saa halventaa syytteessä kuvatun tavoin?

Syyttäjä myös totesi, että Raamattu ei mene Suomen lain ylitse. Hänen mukaansa esimerkiksi Räsäsen syytteessä kyseessä oleva pamfletti antaa selvän viestin siitä, että homoseksuaalisuus olisi "moraalittomuutta" ja "hoitoa edellyttävää", jopa kehityshäiriö.

– Sanan- ja uskonnonvapaus ei oikeuta homoseksuaalien syrjimiseen, sanoi syyttäjä.

Mantila painotti, että kyse ei siis ole siitä, että Räsänen ei saisi ajatella asioista, miten haluaa.

– Tässä ei ole kyse ajatusten estämisestä, vaan siitä, miten käsityksiä ilmaistaan. Jos näitä käsityksiä ei voida ilmaista ilman solvausta, on ne parempi jättää ilmaisematta, Mantila sanoi.

Syytteet koskevat kolmea eri Räsäsen lausumaa. Niistä ensimmäinen on Suomen Luther-säätiön sivuilla vuonna 2004 julkaistu kirjoitus, toinen Räsäsen sosiaalisen median kanavissa jakama viesti vuonna 2019 ja kolmas Ylen radio-ohjelmassa esitetyt kannanotot samana vuonna.

Esimerkiksi Räsäsen sosiaalisessa mediassa jakama viesti antoi syyttäjän mukaan ymmärtää, että on häpeällistä olla homoseksuaali.

Jakamassaan viestissä Räsänen kommentoi sitä, että evankelis-luterilainen kirkko oli Pride-tapahtuman virallinen kumppani. Räsänen kysyi, miten Raamattu sopii yhteen sen kanssa, että "häpeä ja synti nostetaan ylpeyden aiheeksi".

– Raamatun tekstejä ei väitetä syytteessä lainvastaiseksi -- merkitykselliset oikeusseikat liittyvät Räsäsen tviittiin ja sen ilmaisuun "synti ja häpeä on nostettu ylpeyden aiheeksi", Mantila sanoi.

Osia Ylen ohjelmasta vaadittu poistettavaksi

Syyttäjät vaativat lisäksi Räsäsen syytteisiin liittyvän kirjoituksen poistoa Suomen Luther-säätiön verkkosivuilta, kuten myös sosiaalisessa mediassa jaetun verkkoviestin poistoa.

Syyttäjät vaativat myös Yleä poistamaan lainvastaisiksi katsomiaan osia toimittaja Ruben Stillerin radio-ohjelmasta, jossa Räsänen oli vierailulla.

Ilta-Sanomien mukaan Yle on vastauksessaan kieltäytynyt asiasta ja sanonut sen vaarantavan sananvapautta.

Syyttäjien vaatimusta pitää Ylen mukaan tarkastella laajalti demokratian näkökulmasta, ei vain Räsäsen lausuntojen lainmukaisuuden pohjalta.

– Tiettyjen osien poistaminen ohjelmasta tekisi Räsäsen mielipiteiden kriittisen tarkastelun vaikeaksi eli supistaisi kansalaisten oikeutta saada tietoa vallankäyttäjän mielipiteistä, Yle sanoi vastauksessaan Ilta-Sanomien mukaan.

Yleen liittyvää asiaa on määrä käsitellä käräjillä torstaina.

Puolustus moitti syyttäjän suullista esittelyä jäsentymättömäksi

Räsäsen puolustus taas totesi, että asian puolustamista on hankaloittanut se, että syyttäjän suullinen esittely on ollut "jäsentymätöntä" ja tapahtunut ilman syytekohtaerittelyä. Puolustuksen mukaan syyttäjän suullinen esiintyminen on ollut erilaista kuin syyte on antanut ymmärtää.

– Tämä on uhannut vastaajan oikeusturvaa, sanoi Räsäsen puolustusasianajaja Matti Sankamo.

Räsänen on vedonnut oikeudenkäynnissä siihen, että ei kritisoi homoseksuaaleja tai kiistä heidän ihmisarvoaan, vaan hän kritisoi tekoja. Hänen mukaansa teot, eivät ihminen, ovat syntisiä.

Syyttäjän tulkinnan mukaan taas homoseksuaaliset teot ovat yhtä kuin identiteetti, puolustus sanoi.

– Tällöin kiihottamispykälän tunnustusmerkistön täyttäisi muun muassa klassisen kristinuskon kanta homoseksuaalisista teoista, Sankamo sanoi.

Puolustus vetosi myös siihen, että Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen mukaan (syrjinnän) rangaistavuus edellyttää syrjintätarkoitusta.

– Vastaaja kannattaa syrjintäkieltoa ja pitää kaikkia tasa-arvoisina, puolustus sanoi.

Sankamon mukaan rikoksen tunnusmerkistössä tulkitaan rikoslakia eikä yhdenvertaisuuslakia.

Puolustus vetosi myös muun muassa siihen, että esimerkiksi Ruben Stillerin ohjelmassa vieraillessaan Räsänen on selvästi ollut haluton puhumaan seksuaalivähemmistöihin liittyvistä teemoista. Puolustuksen mukaan ohjelma on ollut nopeatempoinen ja humoristinen, jota vasten Räsäsen lausumia tulee tulkita.

– Syyttäjä ei myöskään ole näyttänyt, että kyseessä olisi propaganda- tai vihakampanja. Missään lausumissa ei ole ollut kehotusta väkivaltaan, vihaan tai suvaitsemattomuuteen, puolustus perusteli.

Räsänen kiistää syytteet

Tammikuun lopussa alkanut oikeudenkäynti on välillä poukkoillut Raamatun tulkintaan ja uskon kysymyksiin. Laamanni, oikeuden puheenjohtaja Tuomas Nurmi joutui puuttumaan keskusteluun toteamalla, että oikeussalissa tulkitaan Suomen lakia, ei Raamattua.

Myös Räsänen itse sanoi maanantaina joutuneensa ensimmäisessä oikeusistunnossa tilanteeseen, jossa syyttäjä kuulusteli häntä kristinuskon oppikysymyksistä. Hän sanoo joutuneensa alueelle, jossa hänen "uskonvakauttaan alettiin tutkimaan".

Oikeustalon eteen oli aamupäivällä kokoontunut myös muutama kymmenen ihmistä osoittamaan mieltään Räsäsen tueksi. Paikalla oli myös runsaasti mediaa.

Myös Räsäsen kirjoituksen julkaissutta Suomen Luther-säätiön asiamiestä ja hallituksen jäsentä Juhana Pohjolaa vastaan on nostettu syyte kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Hänelle vaaditaan 60 päiväsakon suuruista rangaistusta.

Pohjolan puolustus vetosi siihen, että syyttäjän tulkinnan hyväksyminen johtaisi kristinuskon julkisen tunnustamisen kriminalisointiin.