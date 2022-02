Professori: Venäjän hyökkäys Kramatorskiin sinetöisi Pyhäjoen ydinvoimalan kohtalon – Fennovoiman ydinvoimalan reaktori taotaan Itä-Ukrainan rintaman reunalla



Pyhäjoen ydinvoimalan reaktori taotaan Donetskin alueella paikassa, josta on vain 50 kilometriä matkaa Euroopan ruutitynnyriin, Ukrainan ja Venäjän väliseen rintamarajaan. Nimihirviön takaa löytyvä PJSC Energomashspetsstalin tehdas Kramatorskissa on nykyisessä kriisissä erikoinen ilmestys, sillä se on venäläisen valtionyhtiön Rosatomin pääomistama, mutta sijaitsee Ukrainan puolella ja mukana on myös paikallista ukrainalaista omistusta.