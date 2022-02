Seppo Luokkalan olympiakolumnissa valmistaudutaan keskiviikon mitalikahveille: Mitalit parisprintistä ja naisten jääkiekosta

Keskipohjanmaan ikiomat asiantuntijat ennakoivat ennen Pekingin talvikisoja Suomen mitalisaaliiksi viittä mitalia. Se saadaan ja tällä tietoa vähän enemmänkin. Keskiviikko näyttää sellaiselta kisapäivältä, että jos vähänkään kurkkua nipistää, on ilman muuta aiheellista jäädä omaehtoiseen karanteeniin tai ainakin etätöihin.

Suomen mitalisaalis kasvaa keskiviikkona yhdellä, kahdella tai kolmella. Minä löisin roponi kahden mitalin päälle. Kyseisenä päivänähän kisataan parisprintit ja naisten jääkiekon pronssiottelu.

Tähän mennessä kaikki neljä mitalia on voitettu hiihtämällä. Ilman sukunimen Niskanen omaavia urheilijoita olisi saldona yksi hopeinen mitsku. Niskasten varaan lasketaan nähdyn perusteella myös pariviestissä (-sprintissä).

Keskiviikon hiihtotapa on suomalaisille otollinen. Tähän paikkaan onkin pakko ihmetellä, miten Suomeen ei kasva millään ilveellä huipputason vapaan tyylin taitajaa. ”Luisteluhiihtoa” on menty jo rapiat 30 vuotta, eikä todellista huippua ole baanoilla näkynyt.

Näissä kisoissa ei naisten parisprinttimitalia vie kaksikolta Kerttu Niskanen – Krista Pärmäkoski sitten mikään. Kun ladulle on heittää perinteisen kympin kaksi mitalistia, on perusteltua odottaa jopa kultaa. ROC, Ruotsi, Norja ja Saksakin ovat kovia kilpakumppaneita, mutta kyllähän kaikki muu kuin mitali on hirvittävä pettymys.

Miesten vastaavassa lajissa voi luottaa Iivo Niskasen kuntoon ja osaamiseen, vaikka mies ei mikään sprintteri olekaan. Joukkueen toinen puolikas on selkeästi joukkueen heikoin lenkki – ainakin etukäteen.

Ristomatti Hakolaa ei hiihtojoukkueen johto uskalla laittaa enää epäonnistumaan. Puijon Hiihtoseura näytti hetken saavan oman kaksikkonsa olympiastarttiin, mutta Perttu Hyvärisen vaatimaton viestihiihto nosti Joni Mäen ykkösehdokkaaksi Iivon pariksi. Mäki ei ole menettänyt kasvojaan hiihtokansan silmissä ja osaa perinteisen sekä sprintin. Helppo valinta siis.

Varsinaisen viestin valinnoista voi vähän marista näin jälkiviisaana. Miesten nelikko oli se, joka oli sementoitu jo aikoja sitten. Kun Hakola luuli olevansa kilpailukunnossa, ei muille ratkaisuille olisi perustetta ollut.

Naisten joukkueessa sen sijaan jätettiin syömähammas käyttämättä, kun Kerttu Niskasta ei laitettu toiselle osuudelle. Anne Kyllönen hiihti jopa yllättävän hyvin avausosuuden, mutta olisin silti mahduttanut Jasmi Joensuun nelikkoon. Eli Sepon Suomi olisi sivakoinut järjestyksessä: Matintalo, Niskanen, Joensuu, Pärmäkoski. Ehkä olisi tullut mitali, ehkä ei.

Joka tapauksessa viesteistä budjetoitu mitali (tai kaksi) jäi ottamatta.

Pronssien määrä kasvaa keskiviikkona ainakin yhdellä, kun naisten jääkiekossa pelataan himmeimmästä mitalista. Suomi pitää paikkansa kiekkohierarkiassa ja Sveitsi saa tyytyä neljänteen sijaan.

Naisleijonat pelasi maanantaina yhden parhaimmista peleistään toista mahtimaata vastaan. Kun syke säilyy, killuvat mitalit kaulassa. Miesten jääkiekko lienee sitten viimeinen mitalisauma.