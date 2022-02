Pääkirjoitus: Vasileva on surullinen esimerkki huipulta – Huipulle on voitava päästä myös aikuisena jopa taitoluistelussa

Nuori venäläinen taitoluistelija Kamila Valijeva on surkea esimerkki huipputason taitoluistelumaailman raadollisuudesta. Vain 15-vuotias luistelija on joutunut tilanteeseen, johon kenenkään lapsen ja nuoren ei pitäisi päätyä.

Olympiavoiton saavuttaminen on niin tärkeää, että keinoja ei kaihdeta. Venäjän urheilujärjestelmän "lääkitsemä" Vasileva ei koskaan unohda näitä olympialaisia eikä hänen anneta unohtaakan. Oikeasti vastuussa dopingista ovat tietysti valmentajat ja koko lähipiiri, ei 15-vuotias huippulahjakkuus.

Valijeva saa positiivisesta näytteestä huolimatta jatkaa Pekingin olympialaisissa. Kansainvälisen välitystuomioistuimen CAS:in päätös kumota venäläisen taitoluistelijan Kamila Valijevan väliaikainen kilpailukielto on herättänyt voimakasta keskustelua taitoluistelupiireissä. On kuitenkin muistettava, että dopingnäyte annettiin jo 25. joulukuuta ja se tuli julki vasta 8. helmikuuta Pekingin joukkuekisan jälkeen.

CAS totesi, että olisi kohtuutonta estää nuoren urheilijan kilpaileminen, kun testitulokset tulivat laboratoriosta vasta kesken kisojen. Jokseenkin kohtuutonta on laittaa 15-vuotias koko kohun keskelle. Vaikka hän voittaisi olympiakultaa, tullaan mitali muistamaan doping-rikkomuksesta, ei uskomattomasta tekniikasta, lahjakkuudesta ja nuorelle ihmiselle poikkeuksellisesta tulkinnasta. Ainakaan viime mainittu tuskin on trimetatsidiinin "ansiota". Kyseinen lääke on Maailman antidopingtoimiston Wadan kiellettyjen aineiden listalla.

Entinen taitoluistelija Kiira Korpi kuvaili Ilta-Sanomien haastattelussa viime viikolla, että Vasileva on upea urheilija, joka on joutunut viettämään lapsuutensa ja nuoruutensa järkyttävän vaativassa harjoitusympäristössä. Kolminkertaisen EM-mitalistin mukaan doping on vain jäävuoren huippu. "Se on osa laajempaa kuvaa, jossa lapsiurheilijat joutuvat nuoresta asti hyvin epäinhimilliseen harjoitusympäristöön", arvioi Korpi (I-S 11.2.).

Urheiluun liitetään usein terveys eikä sille ole aina perusteita. Huippu-urheilu on raskasta aikusillekin, mutta erityisesti nuorten urheilijoiden terveyttä ja tulevaisuutta pitäisi vaalia. Teini-ikäisten tähdenlentojen seuraaminen on surullista. Lähihistoriassa on nähty useita tapauksia, joissa huippu-ura päättyy jo ennen täysi-ikäisyyttä. Se ei ole normaalia eikä eettistä.

Laajemmassa mitassa yksi ratkaisu olisi nostaa taitoluistelijoiden ikäraja viidestätoista ainakin kahdella vuodella. Miksi on niin kiire päästä huipulle?

Lisäksi taitoluistelutallien toimintaan on voitava puuttua. Esimerkiksi Valijevan Valmentaja Eteri Tutberidze ei voi aina vain päästä pälkähästä ja palata aina vain takaisin kilpailuihin odottamaan uusien alaikäisten tähtien huippusuorituksia.

