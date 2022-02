Häirikkösusien poisto ei toimi, eikä välttämättä poisteta varsinaista häirikköä, vaan susi joka sattuu samoihin maisemiin luvan saannin jälkeen riippumatta oliko kaatoluvan saannin aiheuttaja.

Kotikylälleni tuli sähköt 1940–50-luvun vaihteessa, metsälinnut lensivät lankoihin alkuun ja osa kuoli eikä jatkaneet suku., Nyt kymmeniin vuosiin ei tämä ole ollut enää ongelma.

Hirvien kohdalla on tapahtunut sama kehitys. Hirveä en ole nähnyt tienvarsilla moneen vuoteen, kuitenkin kaatolupia kymmenittäin joka pitäjään. Tätä ei kokonaan voi selittää kannan pienentymisellä. Ne huolimattomat hirvet jotka eksyivät autojen kanssa tielle yhtä aikaa eivät jatka sukua.

Evoluutio toimii, eläimet kehittävät selviytymisen keinoja välttääkseen ihmisen asettamat ansat. Meillä ihmisillä on paha tapa katsoa luontoa vain omasta näkökulmasta. Ikään kuin ihminen on koko luonnon herra ja sen täytyy kehittyä meidän ehdoilla.

Nämä yltiöluonnonystävät ovat ottaneet ihmisen näkökulman luonnonsuojelussa, katsokaa miten ihminen on kehittynyt luonnon näkökulmasta. Maapallon luonnonvarat ovat loppumassa jopa ilmastokin on kohta asumista hylkivä. Lajitoverien tappamisesta on tehty kansainvälinen kilpailulaji, niin kun parasta aikaa nähdään. Uhkaillaan koko ihmiskunnan tuholla kansainvälisissä suhteissa. Ihmiseltä puuttuu ravintoketjun yläpuolella oleva uhka ja ainoa uhka on toinen ihminen.

Alamme viisaudessamme mestaroida miten luonnon pitäisi käyttäytyä. Muut eläinlajit eivät ymmärrä kuolemaa, eivät tunne sääliä, eivätkä ole oikeuden mukaisia.

Suden kohdalla on lähinnä evoluution luonnonmukaisuutta ampua kaikki sudet heti tavattaessa ihmisen kasvattamaa ruokaa havittelemassa tai liian lähellä ihmisen asustusta. Suden ihmispelko voimistuu ja ihmisen turvallisuuden tunne vahvistuu.

Tapoin kotieläimiä muiden lihansyöjien puolesta noin kolmekymmentä vuotta noin 150 000 kappaletta. Eläinsuojelijat keksivät ettei eläimet saa nähdä lajitoverien kuolemaa, ikään kuin eläin ymmärtäisi kuoleman niin kuin ihminen. Siitä alkoi eläinten kiusaaminen, laumaan turvaavat eläimet erotettiin laumasta viimeisellä hetkellään. Naudat, siat ja lampaat ovat laumaeläimiä. Tehtiin peltilaatikko johon ajettiin nautaeläin yksin tainnutettavaksi, jos ei käytetty riittävää väkivaltaa, niin oltaisiin oltu kasvissyöjiä jo kymmeniä vuosia.

Kaikkein naurettavinta on kalojen mukilointipakko ihmisen pyytämissä. Miljoonien vuosien aikana on petoeläimet tappaneet toisiaan tukehduttamalla. Hauki ja kuikka nielaisevat kalat elävinä, saukko alkaa aterioimaan heti odottamatta edes hapen puutteeseen kuolemaa.

Ylivieskalainen biologi Arto Marjakangas tutki metsäkanalintuja, teeren ruokintaa hänen tutkintatulokset eivät puoltaneet, päinvastoin. Onko kukaan tutkinut auringonkukan siementen vaikutusta lintuihin. Eivät kuulu luonnosta saatavaan ruokaan. Kokeilin lintujen ruokintaa kauralyhteellä 70-luvulla. Keväällä keltasirkut söivät, muille ei kelvannut. Sen jälkeen en ole kokeillut ruokintaa. Suuri uutinen oli, että joutsen pelastettiin, kun oli jäätynyt jaloistaan järven jäähän. Oikeasti siinä kävi todennäköisesti näin; nyt on vaarana, että tämän joutsenen seuraavan vuoden poikasetkaan eivät ymmärrä lähteä aikanaan vaan jäätyvät johonkin erämaajärven jäähän ja kuolevat. Näin evoluutio toimii.

Ihmisen ei pitäisi puuttua luonnon toimintaan. Pitää hoitaa vain oma osuus luonnon kanssa sovussa.

Kalle Lehtonen

Ylivieska