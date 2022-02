Parikymppisen miehen epäillään kuvanneen alastomia ihmisiä uimahallin suihkutiloissa – oli poliisin mukaan tekoaikana ehdonalaisessa vapaudessa

Helsinki

Helsingin poliisi epäilee 26-vuotiasta miestä useista seksuaalirikoksista.

Poliisi epäilee miehen käyttäneen hyväkseen yhtä lasta, minkä lisäksi hänen epäillään esimerkiksi kuvanneen alastomia ihmisiä uimahallin suihkutiloissa. Poliisi epäilee miehen myös pitäneen hallussaan ja levittäneen sukupuolisiveellisyyttä loukkaavia lasta esittäviä kuvia.

Miestä epäillään lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä, salakatselusta ja sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan hallussapidosta ja levittämisestä. Epäilty vangittiin joulukuun alussa.

Epäillyt rikokset ovat tapahtuneet viime vuoden aikana.

– Epäilty on hakeutunut tietoisesti kontaktiin pienten lasten, pääsääntöisesti poikien, kanssa. Hän on tarjonnut hoitoapua lapsiperheille internetin lastenhoitosivustoilla. Toiminta on ollut järjestelmällistä ja epäilty on luonut taitavasti luottamussuhdetta ihmisiin, sanoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Jutta Antikainen tiedotteessa.

Poliisin mukaan epäilty on ollut tekoaikaan ehdonalaisessa vapaudessa. Myös hänen aiempi tuomionsa liittyi poliisin mukaan vastaavanlaisiin rikoksiin.

Poliisi aloitti nyt valmistuneen esitutkinnan marraskuussa. Tutkinta lähti poliisin mukaan käyntiin, kun se sai vihjeen epäillyn tuntevalta ihmiseltä.