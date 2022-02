Pääkirjoitus: Keski-Pohjanmaan parhaudesta pitää kertoa myös muille – Heikkouksista ja kenties vanhanaikaisesta ilmapiiristä pitää uskaltaa keskustella

Keskipohjalainen tapa näyttää ulospäin vahvuuksia on ihan omassa luokassaan. Kaikella rakkaudella voi sanoa, että ylpeys omasta osaamisesta ja tekemisestä näyttäytyy niin vaatimattomasti, että aika paljon jää tulkitsijan vastuulle. Kysymyshän ei ole siitä, etteikö täällä olisi vahvuuksia.

Soiten toimitusjohtajana Minna Korkiakoski-Västi antoi kyytiä Keskipohjanmaan haastattelussa maanantaina. Korkikoski-Västin kysyy, miksi Keski-Pohjanmaalle on vaikea rekrytoida asiantuntijoita. Esimerkiksi muualta tulleet kesälääkärit ovat kertoneet, etteivät he löydä syytä muuttaa Kokkolaan. Soiten toimitusjohtaja kutsuukin kaikki toimijat miettimään yhdessä, miten maakunnasta saataisiin valoisampi. "Sellainen maakunta, johon haluttaisiin muuttaa."

Soiten kohdalla ongelmana on nimenomaan se, että tänne ei saada lääkäreitä. Terveyden- ja sairaanhoidon toimialuejohtajan Tuula Rajaniemen mukaan maakunnan vaikein tilanne on Perhonjokilaaksossa. Niinkin yksinkertaiseen asiaan kuin auton puutteeseen voi kaatua lääkärin rekrytointi. Myös kollegoiden puute koetaan ongelmaksi, mutta siihen on ratkaisuja olemassakin.

Korkiakoski-Västin haasteeseen on syytä tarttua laajalla rintamalla. Mikään yksi taho ei ratkaise lääkäripulaa, muiden asiantuntijoiden saamisen vaikeutta tai väestökehitystä. Kokkolan kaupunginjohtaja Stina Mattila kannustaa torstain Keskipohjanmaassa toimimaan. Hän allekirjoittaa liian vaatimattomuuden. Kokkolan kaupunginjohtajan mielestä identiteetin kirkastaminen on kiinni jokaisesta keskipohjalaisesta.

Maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen sanoo torstain lehdessä, että alueen pitäisi uskaltaa myydä itseään vahvuuksien kautta. Tämä puolestaan vaatii yhteistyötä. Kaiposen mielestä ihmeellisiä poppakonsteja ei tarvita.

Monet täällä asuvat tietävät vahvuudet hyvin. Ulospäin tulisi kuitekin puhua reippaammin vahvuuksista, koska aina teot eivät riitä puhumaan puolestaan. Myös yritykset keksivät keinoja.

Onko myös heikkouksia, joista sisäisesti pitäisi keskustella enemmän. Millainen on alueen henkinen ilmapiiri? Miten muuttajat otetaan vastaan? Toimitukseen tulleessa sähköpostissa kokkolalaisjuurinen, mutta muualla asuva lukija arvioi, että "vanhanaikainen ja perinteisiä arvoja kunnioittava ilmapiiri ei enää houkuttele, kun on nähnyt muita kaupunkeja ja maita". Kirjoittajan mielestä Keski-Pohjanmaan maakunnan pitäisi kiirehtiä nopeasti oikealle vuosituhannelle. Onko tässä arviossa perää ja mitä pitäisi tehdä?

