Lukijan mielipide: Kotoutumista vain ruotsin kielellä?

Pietarsaaren kaupunginvaltuusto käsitteli ystävänpäivänä 14.2.2022 Pietarsaaren seudun kotouttamisohjelmaa. Ohjelmassa oli paljon hyvää, joten ajattelin kerrankin jättää pilkut viilaamatta. Useammallakin lukemalla silmiin kuitenkin osui terävästi kaksi lausetta: ”Uuden strategian avainkysymyksenä on turvata ruotsinkielisen työvoiman saatavuus. Kotoutuminen ruotsin kielellä voi olla tärkeää ruotsin kielen elinvoiman turvaamiseksi Suomessa.” Lähdeviitteessä on mainittu Anna-Maja Henrikssonin puhe De finlandssvenska integrationsdagarna -tilaisuudessa 23.9.2021.

Kotouttamisohjelman tarkoitus ei kuitenkaan ole ruotsinkielen sen kummemmin kuin suomenkielenkään tukeminen, vaan tarkoitus on tukea kotoutujia tarpeellisilla tavoilla heidän itse valitsemallaan kansalliskielellä, siis suomeksi tai ruotsiksi.

Se mikä sopii tekstiksi muuhun strategiaan tai ohjelmaan, ei ole automaattisesti sopivaa kotouttamisohjelmaan. Jos teksti on sopimaton asiayhteyteen, se pitää voida muuttaa, olkoonpa peräisin vaikka paavin bullasta. Mainitut kaksi lausetta pyyhkäisevät pois kaikki kotouttamisohjelman kauniit ajatukset tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta.

Siksi lähetin Henrikssonille viestin, että hän voisi ehkä itse pyytää asian palauttamista, jotta suunnitelman laatijaryhmä voisi korjata tekstin. Koska en saanut vastausta, tein itse esityksen palautuksesta. Olin etukäteen varmistanut kaupungin kansliasta, mikä olisi oikea menettely; voinko esittää tekstin muuttamista vai pitääkö se palauttaa. Vastaus oli, että koska kyseessä on useamman kunnan yhteinen paperi, se pitää palauttaa, jos muutoksia halutaan. Palautusesitykseni äänestettiin nurin. Ilmeisesti 26 valtuutettua on sitä mieltä, että kotoutujia voidaan ihan surutta hyödyntää omiin tarkoituksiin. Sen jälkeen Henriksson olisi kyllä halunnut tehdä tekstiin ”teknisen korjauksen”. Eikö sääntöjen pidä olla samat kaikille? Juurihan oli keskusteltu siitä, ettei Pietarsaaren valtuusto voi yksin muuttaa tekstiä. Kun näitä ohjelmia tehdään, ne on tarkoitettu työvälineeksi päivittäiseen toimintaan. Ei auta toivoa ettei niitä kukaan lukisi.

Ei mennyt tämä(kään) päätös ihan niin kuin Strömsössä. Närpiö on nyt lähempänä. Siellä se teksti nyt seisoo kansien välissä muun maan naurettavana ja tutkijoiden ihmeteltävänä täältä ikuisuuteen.

Marita Salmu

PRO Pietarsaari