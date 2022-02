Viiniarvio

Aranleón Blés Roble 2020, Espanja, 11,99 €

Tämän vuoden alkuun on tullut poikkeuksellisen hyviä viinejä arvioitua, joten arvaten jossain vaiheessa tulee vastaan vaikea tapaus. Tällä kertaa Espanjasta. Blés Roble vaikutti hyllystä otettuna lupaavalta punaviiniltä, vain kolme kuukautta kypsytystä tynnyrissä tosin, mutta kyllä se joskus riittää.

Tuoksu on ihan kiva ja espanjalaisen oloinen, tummaa karhunvatukkaa, kypsää mustaherukkaa, mustikkaa. Tosin pitemmän tynnyrikypsytyksen tuoma vaniljaisuus jää puuttumaan, oikeastaan tuoksussa on aika musteinen olo.

Maku on pelkällään kevyehkö, vähän tiukoilla parkkihapoilla varustettu. Tummat marjat hallitsevat makua, mutta jälleen vähän outo parkkihapon musteisuus peittää jälkimakua. Ilmeisesti olosuhteet ovat olleet jo liian paahteiset tälle vuosikerralle. Ruoka yleensä pelastaa tilanteen, mutta nyt paistetut perunat ja porsaanfile asettuivat vain kohtuulliseksi yhdistelmäksi. Paremmin Blés Roble sopisi maustettujen kasvisruokien tai kanan seuraksi. Utiel-Requenan alueen viini on kuitenkin nuori ja aika kehittymätön, enkä usko että se odottamalla juuri paraneekaan. Tämän alueen viinit eivät ole oikein koskaan yltäneet muiden espanjalaisten tasolle. Jälkimaun lyhyys laskee pisteitä, mutta toisaalta tämä on halpa punaviini.