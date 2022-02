Tilojen terveysturvallista käyttöä koskeva rajoitus jatkuu Keski-Pohjanmaalla helmikuun loppuun – Kokoontumisrajoitus päättyy kolme päivää aiemmin

Aluehallintovirasto jatkaa tilojen terveysturvallista käyttöä koskevaa määräystä Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella helmikuun loppuun.

Soiten alueella – pois lukien Reisjärvellä – on tällä hetkellä voimassa kaksi tartuntatautilakiin perustuvaa rajoitusta: sisätilojen kokoontumisrajoitus ja tilojen terveysturvallista käyttöä koskeva rajoitus.

Sisätiloissa voidaan järjestää tapahtumia, joissa kaikille osallistujille on osoitettu istumapaikat ja käytössä on enintään 75 prosenttia käytettävissä olevien istumapaikkojen määrästä. Ulkona järjestettäviä yleisötilaisuuksia tai yleisiä kokouksia ei rajoiteta. Alueellinen sisätilojen kokoontumisrajoitus päättyy 25.2.

Tilojen terveysturvallista käyttöä koskevaa rajoitus jatkuu aluehallintoviraston torstaina tekemällä päätöksellä 28.2. saakka. Päätöksen mukaan tilojen käyttö on järjestettävä niin, että osallistujien ja seurueiden välillä voidaan ehkäistä lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä.

Toimijan pitää täyttää nämä velvoitteet, mutta toiminnallisia erityispiirteitä voi toki huomioida. Riskiä voi alentaa esimerkiksi edellyttämällä kasvomaskin käyttöä, tehostamalla ilmanvaihtoa, rajoittamalla asiakasmäärää, porrastamalla kävijöiden osallistumista tai sijoittelemalla asiakaspaikat aiempaa väljemmin. Tartuntariskiä pienentävistä toimenpiteistä pitää tehdä kirjallinen suunnitelma.

Päätös pohjautuu koronatilanteeseen. Keski-Pohjanmaalla koronatartuntojen määrä on edelleen korkea, mutta terveydenhuollon kuormitus on vähitellen tasaantumassa.

Tartuntatautilain mukaan toiminnanharjoittaja voi ottaa koronapassin käyttöön vaihtoehtona voimassa oleville koronarajoituksille. Tämä vaihtoehto on kuitenkin väliaikaisesti jäissä. Passin käyttöä on rajoitettu valtioneuvoston asetuksella, ja tämä rajoitus ulottuu helmikuun loppuun. Asetus on voimassa koronaepidemian leviämisalueilla.