Ulkoministeri Haavisto: Sodan uhka Ukrainassa on todellinen – "Tässä on ollut monta jännitteistä päivää"

Kiova

Ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) mukaan sodan uhka Ukrainassa on todellinen. Hänen mukaansa ei ole voitu todentaa, että Venäjä vetäisi joukkojaan pois Ukrainan lähialueilta.

Haaviston mukaan Donbassin suunnalla tapahtuneet välikohtaukset lisäävät sotilaallisen yhteenoton riskiä alueella. Itä-Ukrainan separatistit ja Ukrainan hallituksen joukot syyttivät torstaina toisiaan raskailla aseilla tehdyistä iskuista ja aseleporikkomuksista osapuolten välisellä rintamalinjalla.

Haavisto korostaa kaikkien diplomaattisten kontaktien tärkeyttä, etenkin kun sotilaallinen tilanne näyttää kiristyneen.

– Tällaisessa tilanteessa on aina vaarana se, että tilannetta eskaloidaan erilaisilla provokaatioilla. Täytyy koko ajan selvittää sitä, mitkä uutiset pitävät paikkansa ja kuka on toimenpiteiden takana. Se on näissä konfliktitilanteissa hyvin vaikeaa, Haavisto sanoi toimittajille eduskunnassa.

– Nyt pienetkin uutiset nousevat suuriksi, kun jännite on tällainen, Haavisto jatkoi.

Myös diplomaattien karkotukset pitävät Haaviston mukaan yllä suurta huolta tilanteen kehittymisestä. Venäjän kerrottiin torstaina karkottaneen Yhdysvaltain Moskovan-suurlähetystön apulaissuurlähettilään Bart Gormanin.

– Tässä on ollut monta jännitteistä päivää. Vielä ei näy valoa tunnelin päässä, Haavisto sanoi.

