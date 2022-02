Pääkirjoitus: Huoleen on aihetta, kun Venäjä pitää jännityksessä Ukrainan lisäksi Eurooppaa ja länttä

Ukrainan tilanne on räjähdysaltis eikä liennytyksestä ei ole mitään merkkejä. Ulkoministeri Pekka Haavisto medialle eduskunnassa, että "sodan uhka on todellinen". Itä-Ukrainan separatistialueilla raportoitiin torstaina sotatoimista.

Suomen tilanne Venäjän rajanaapurina on toisenlainen kuin monen muun Euroopan maan. Eikä koko Euroopassa ole kysymys nyt Ukrainan ja Venäjän välisestä tilanteesta vaan Venäjästä ja Euroopasta, koko läntisestä maailmasta. Yhteinen vihollinen tuntuu lähentävän eri maita.

Puolustusministeri Antti Kaikkonen kuvaa Ukrainan tilannetta vakavin sanankääntein. Toimittajille eilen puhunut Kaikkonen sanoi, että tilanne on vakavin kylmän sodan jälkeen Euroopassa. Kaikkonen osallistui Naton puolustusministerien kokoukseen, johon myös Suomen ja Ruotsin ulkoministerit oli kutsuttu. Maat ovat Naton läheisiä yhteistyökumppaneita, vaikka eivät Natoon kuulukaan.

Samaan aikaan EU:n jäsenmaat pitivät epävirallisen kokouksen Ukrainasta. Suomea kokouksessa edusti pääministeri Sanna Marin, jonka mukaan EU-maat ovat yhtenäisiä. "On tärkeää, että mikäli Venäjä laajentaa sotilaallista toimintaansa, olemme valmiita toimimaan erittäin nopeasti ja voimakkaasti." Marin toi kuitenkin jopa korostetusti esiin, että tarvitaan malttia eikä provosoiduta. Provosoitumisesta ei tietysti mitään hyötyä olekaan, diplomatiasta toivottavasti on, vaikkei mikään näytäkään edistyvän. Kaikkeen on varauduttava.

Venäjä on esittänyt vaatimuksia Natolle ja Yhdysvalloille Naton itälaajentumisesta. Venäjä on vaatinut tiukasti, ettei Ukrainasta voi tulla Nato-maata. Venäjä haluaa lisäksi, että kaikki Yhdysvaltain joukot vetäytyvät Keski- ja Itä-Euroopasta.

Suomi puolestaan on muistuttanut, että se päättää itse jäsenyydestään. Venäjän uhkaavuus ja Ukrainan tilanne ovat pikemminkin vauhdittaneet kuin hillinneet Suomen Nato-keskusteluja ja kiinnostusta puolustusliittoon.

Torstain lausuntoja Suomessa ja kansainvälisesti leimasi syvä huoli. Sotilasliitto Naton pääsihteeri Jens Stoltenbergin mukaan Venäjä voi aloittaa täysimittaisen hyökkäyksen Ukrainaan lyhyellä varoitusajalla. Tilanne on vaarallinen ja tuntuu kuin koko maailma tasapainoilisi ja seuraisi Venäjän liikkuja.

