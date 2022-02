Kylmänsodan veteraanin mielipide: Suomen mietittävä puolustus uusiksi – Millaiseen tilanteeseen me joutuisimme, jos Venäjä tekisi samanlaiset siirrot itärajallamme?

Suomen turvallisuuspoliittisen toimintaympäristön muutoksia on vaikea ennakoida, todettiin syksyllä valmistuneessa puolustusselonteossa. Enää ennakointi ei tuottane vaikeuksia. Uhka-arvion tekoa helpottavat satelliittikuvat Ukrainan rajalle keskitetyistä venäläisjoukoista. Niistä nähdään, miten yhdelle peltoaukealle on ahdettu panssarivaunuja ja telatykkejä yhtä paljon kuin Suomen sodanajan maavoimilla on yhteensä.

Venäjä on ryhmittänyt Ukrainan suunnalle taistelijoita kaksi kertaa se määrä, mikä on Suomen sodanajan operatiivisten maavoimien vahvuus. Ja kyseessä on vasta kymmenes osa Venäjän armeijan vakinaisesta väestä. Millaiseen tilanteeseen me joutuisimme, jos Venäjä tekisi samanlaiset siirrot itärajallamme?

Tällaista ongelmaa ei puolustuspoliittisessa selonteossa pohdita. Siinä kiinnitetään huomio Venäjän kasvaviin kaukovaikutuskeinoihin sekä korostetaan tarvetta korvata Hornetien mukana poistuva suorituskyky. Kannetaanpa mietinnössä huolta myös Suomen merivoimien vastuusta taata purjehtimisen vapaus Itämerellä.

Meillä pantiin 1990-luvulla sotaopit uusiksi ja siirrettiin painopiste ilmapuolustukseen. Sen päätöksen peruina Suomi satsaa yhä hävittäjiin ja korvetteihin huimat summat, mutta aikoo tulla toimeen 60 000 taistelijaan supistetuilla maavoimilla. Jotta ne eivät osoittautuisi liian ylivoimaiseksi, me olemme poistaneet Ottawan sopimuksella maavoimien tehokkaimmat asejärjestelmät ja kieltäytyneet historiallisista syistä suojeluskuntien perustamisesta.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Todennäköisin uhkaajamme ei ole kuitenkaan noudattanut suomalaiskenraalin julistusta, vaan on jatkanut kaikkien puolustushaarojensa kehittämistä.

Varainkäyttömme maanpuolustukseen ei vastaa tilannekuvaa, jonka satelliitit meille Ukrainasta välittävät.

Hävittäjien käyttökelpoisuus sodan heikomman osapuolen asejärjestelmänä osoittautui olemattomaksi jo 31 vuotta sitten Persianlahden sodassa. Nämä opetukset sivuutettiin Suomessa, mutta Venäjällä ne otettiin todesta. Tulokset ovat olleet nähtävissä niin Georgiassa kuin Syyriassakin. Vastustajan ilmapuolustus on tuhottu täsmäaseilla ennen kuin omat koneet on päästetty lentoon.

Taistelukenttien valtiaita eivät enää ole monitoimihävittäjät, vaan aivan muut asejärjestelmät, joista puolustusselonteko mainitsee tuskin sanaakaan. Hävittäjillä ei kyetä estämään maa-alueiden valtaamista. Silti meiltä löytyy asiantuntijoita, jotka vakuuttavat 64 monitoimihävittäjän peittoavan itärajan yli vyöryvät panssarit ja säilyttävän käyttökelpoisuutensa 2060-luvulle saakka. Onhan Yhdysvallat luvannut myydä meille 200 pitkän kantaman ilmasta-maahan ohjusta.

Kun katselee satelliittikuvia Iskander -ohjusten suojaamista panssarikeskittymistä Ukrainan suunnalla ja kuuntelee Nato- ja EU-maiden johtajien mitäänsanomattomia lausuntoja, saattaa kansalaisen mieleen nousta kysymys, onko Suomen poliittista johtoa ohjattu täydellisesti harhaan.

Kun Suomi ei ole valmis liittymään Natoon, olisi itsenäinen ja uskottava puolustus mietittävä uudestaan. Luottamus kumppanuusmaiden hyvään tahtoon ja isäntämaasopimukseen ei riitä ratkaisuksi.

Tuomo Hirvonen

everstiluutnantti evp, kylmänsodan veteraani