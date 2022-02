Anni Saaren kolumni: Keski-Pohjanmaa on kulttuurimaakunta, mutta Keski-Pohjanmaan liiton ulostuloissa se ei näy mitenkään

Kun Jyrki Kaiponen syksyllä 2020 valittiin Keski-Pohjanmaan maakuntajohtajaksi, hän piti Ylen haastattelussa yhtenä tärkeimmistä tehtävistään Keski-Pohjanmaan vetovoiman säilyttämistä. Kaiponen nimesi jutussa maakunnan vetovoimatekijöiksi Kokkolan suurteollisuusalueen, kemianteollisuuden sekä bio- ja kiertotalouden hankkeet.

Paljon ei ole puolessatoista vuodessa muuttunut. Keski-Pohjanmaassa torstaina 17.2. julkaistussa jutussa Kaiponen kertoi Keski-Pohjanmaan liiton aikovan edistää vetovoimaa "hankkeistamalla". Esillä pidetään yritystoimintaa, suurteollisuutta ja koulutusmahdollisuuksia.

Siis: ei sanaakaan kulttuurista.

Marraskuussa hyväksytyssä Keski-Pohjanmaan maakuntastrategissa sanotaan näin: Kulttuurilla ja taiteella on keskeinen osa maakunnan identiteetin rakentamisessa ja vahvistamisessa sekä asukkaiden hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden kasvattamisessa.

Lause on hieno. Käytännössä se ei näy mitenkään.

Keski-Pohjanmaan liiton etusivulla maakunnan kuvauksessa ei mainita kulttuuria lainkaan. Ja puhumme nyt siis alueesta, joka ainoana Suomessa on saanut oman kulttuuri-ilmiönsä Unescon aineettoman kulttuuriperinnön listalle.

Näinkö kulttuurimaakuntaa nakerretaan?

Sekä Pohjanmaan että Etelä-Pohjanmaan liiton nettisivuilta kulttuuri löytyy omana kohtanaan heti etusivulla. Etelä-Pohjanmaalla on jopa tapahtumakalenteri.

Eikö Keski-Pohjanmaan liitonkin pitäisi osallistua edes jollakin tavalla maakunnan brändin rakentamiseen? Tietysti jos brändi ymmärretään pelkkinä työpaikkoina, näinhän sen pitääkin mennä.

Soiten ja Kokkolan kaupungin edustajat sanovat samaisessa Keskipohjanmaan jutussa ykskantaan, että pelkät työpaikat eivät riitä. Ihmiset haluavat asua paikassa, jossa on elämää ja tekemistä myös työajan ulkopuolella.

Olen nuoruuteni kaveripiiristä ainoa, joka on palannut opiskelujen jälkeen Keski-Pohjanmaalle. Osa tuttavistani ei halua palata edes työn takia, koska he ajattelevat, että Keski-Pohjanmaa on tylsä ja vanhanaikainen maakunta, jossa ei tapahdu mitään.

He ovat väärässä, mitä aina suu vaahdossa julistan. Mutta miten viesti saataisiin leviämään laajemmalle?

Erinomainen esimerkki on Centrian ja Kokkolan kaupungin yhteinen, Etelä-Suomen opiskeluikäisille suunnattu mainoskampanja. Se, mitä olen kampanjasta nähnyt, on raikasta, värikästä ja helposti lähestyttää.

Tällaista mainostamista pitäisi tehdä muillekin ihmisryhmille. Ja vähintään maakunnan omien toimijoiden pitäisi näyttää ulospäin alueen valttikortit.

