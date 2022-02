Keittiöveitsiä pinnasängyssä – kokkolalaisen, nepsy-oireista kärsivän Niilon vanhemmat kertovat millaista on elämä, kun on vain pakko jaksaa



Millaista on arki ilman jatkuvaa uupumusta? Millaista on arki, kun ympärillä on ystäviä ja läheisiä? Millaista on arki, jossa koko perhe voi hyvin?