"Best in the west" – Analyysi: Suomen Putin-kuiskaajaa kuunnellaan korvat höröllä, kun perinteinen turvallisuuskonferenssi pidetään Münchenissä



Presidentti Sauli Niinistö tapaa säännöllisesti Venäjän presidenttiä Vladimir Putinia. Niinistö isännöi tässä Putinia elokuussa 2019 Suomenlinnassa, Helsingissä.

Eurooppa katsoo itseään luhanskilaisen päiväkodin seinään ammutun reiän läpi. Suursodan partaalle edennyt Ukrainan tilanne luo synkät puitteet viikonlopun Münchenin turvallisuuskonferenssille, jossa pohditaan sodan ja rauhan sekä idän ja lännen suhteita.