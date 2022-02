Kannuksen kirjaston informaatikko Mirjami Köyhäjoki tietää, että alakoululaiset ovat oikeita kirja-ahmatteja opittuaan lukemaan kunnolla. Ahmimisiässä tarinallakaan ei ole niin väliä, lähes kaikki menee, mitä kirjaston lastenosaston hyllyistä löytyy. Alakoulun viimeisillä luokilla tilanne muuttuu ja juonella on enemmän merkitystä. Alakoulun loppua kohden on jo sitten niitäkin, joita kirja ei enää kiinnosta.

Vaikka 3-6-luokkalaiset lukevat osin samaakin kirjallisuutta niin ollaan kuitenkin elämänvaiheessa, jossa lapsuus on vaihtumassa varhaisnuoruudeksi. Lapset kypsyvät eri tahtiin.

Kolmos- ja nelosluokkalaisille kuvitus on vielä tärkeää. Sen Mirjami Köyhäjoki on huomannut, että mustavalkokuvaa karsastetaan. Mieluummin luetaan kirjaa, jossa on värikuvitus.

Vielä pari vuosikymmentä sitten sarjakuvia aliarvostettiin, nyt niiden merkitys on jo tunnustettu. Esimerkiksi Köyhäjoki poimii kaikkien tunteman Aku Ankan.

– Kuinka moni on oppinut lukemaan sarjakuvista? Aku Ankan kieli on rikasta ja kasvattaa lapsen sanavarastoa, itsekin Aku Ankan faniksi tunnustautuva informaatikko toteaa.

Nykyään on jo tarjolla sarjakuvaromaanejakin.

– Toivoisin, että aikuiset lukisivat lasten ja nuorten kirjallisuutta ja tietäisivät, millaista se nykyään on, sanoo Köyhäjoki ja yllättää videolla haastattelijan vinkkaamalla interaktiivisesta kirjasarjasta, jossa lukijakin saa ratkoa rikoksia avaamalla puhelimella kirjan QR-koodeja.

Mirjami Köyhäjoki toivoo, että harrastuksista kertovissa kirjoissa olisi nykyistä laajempi valikoima. Ne kiinnostavat kovasti alakouluikäisiä. Jalkapallosta on kirjoitettu paljon, mutta esimerkiksi Kannuksessa kävisivät pesäpalloaiheiset kirjat kaupaksi.

– Nyt tuli juuri kirja, jossa on mukana cheerleeding, hän iloitsee.

Pesäpallo taitaa olla sen verran marginaalilaji koko Suomea ajatellen, ettei siihen tartuta?

Köyhäjoki vastaa, että näin voi olla ja toisaalta kirjailijan, joka aiheesta kirjoittaisi, pitäisi olla alan asiantuntija. Hän toteaa välillä törmäävänsä lastenkirjallisuuteen, jota on kirjoitettu ns. vasemmalla kädellä. Se harmittaa, sillä tasosta ei voi tinkiä vetoamalla lukijakunnan ikään. Päin vastoin, tasoa pitäisi jopa nostaa. Lisäksi osa kirjoista on sellaisia, jossa kirjoittaja on kirjoittanut lastenkirjan toisille aikuisille.

– Välillä ollaan ihmetelty Napero-Finlandian voittajiakin.

Hän muistuttaa, että aika muuttuu ja lukijakunta sen mukana. Tämän vuoksi tarvitaan koko ajan uusia lasten- ja nuortenkirjoja. Esimerkiksi hän poimii hyllyissä lepäilevät Tiina-kirjat, joita lainaavat lähinnä nostalgianälkäiset aikuiset.

Inhosin Tiina-kirjoja...

– Niin minäkin, Köyhäjoki nauraa.

Säe-kirjat ovat myös laji, johon toimittaja ei ole ennen törmännyt. Tekstissä on runonsäkeitä, jotka ruokkivat lukijan mielikuvitusta, kun niitä voi itse mielessään täydentää. Toisaalta ne ovat myös lyhkäisyydessään helppolukuisia.

Lastenkirjallisuuden rikkaus on kielen leikittelyssä; on sanaväännöksiä ja sanaleikkejä. Ne lisäävät sanavarastoa ja kielen käyttöä. Hauskoista kirjoista Köyhäjoki nostaa esimerkeiksi sarjakuvamaiset Neropatin päiväkirjat ja valkokankaaltakin tutut Risto Räppääjän ja Supermarsun, joista viimeksi mainittu nähtiin loistavana toteutuksena Kokkolan Kaupunginteatterin lavalla. Köyhäjoki naurahtaa vieläkin näytelmää muistellessaan.

Vaikka lapset ovat kovia lukemaan, Köyhäjoki muistuttaa, että edelleen on tärkeää lukea lapselle ääneen.