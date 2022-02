"Itä-Ukrainan tykistöiskut ovat Venäjän provokaatiota", sanoi USA:n ulkoministeri turvallisuuskonferenssissa

Kiova STT\, AFP

Itä-Ukrainassa viime vuorokausien aikana koetut tykistö- ja kranaatti-iskut ovat Venäjän provokaatiota, jolla pyritään oikeuttamaan Ukrainaan kohdistuva aggressio. Näin sanoi Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken perjantaina Saksan Münchenissä pidettävässä vuotuisessa turvallisuuskonferenssissa.

Blinkenin mukaan kyse on Venäjän etukäteen laatimasta suunnitelmasta, jossa tarkoituksena on tekaista provokaatioita, joihin Venäjän on sitten vastattava ja lopulta kohdistettava omaa aggressiotaan Ukrainaa kohtaan.

"Tämä ei ole Ukrainan kriisi, tämä on Venäjän kriisi"

Turvallisuuskonferenssissa puhuneen Saksan ulkoministerin Annalena Baerbockin mukaan Venäjän uhkailuja ei voida hyväksyä.

– Tämä ei ole Ukrainan kriisi. Tämä on Venäjän kriisi. Me kehotamme Venäjää vetämään joukkonsa takaisin välittömästi, hän sanoi.

Baerbock sanoi uutistoimisto Reutersin mukaan myös, että jos Venäjä hyökkää Ukrainaan, kaikki sanktiovaihtoehdot ovat pöydällä, myös Nord Stream 2 -kaasuputki.

– Me, Saksa, olemme valmiita maksamaan suuren taloudellisen hinnan tästä, Baerbock lisäsi.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) sanoi perjantaina Brysselissä, että EU seuraa tarkkaan Ukrainan tilanteen kehittymistä ja on valmis vastaamaan laajoilla pakotteilla, jos Venäjä laajentaa sotatoimiaan Ukrainaa vastaan

– Euroopan unioni on valmis toimimaan erittäin ripeästi ja voimakkaasti, mikäli sille tarve on, mutta tietenkin toivomme, että diplomaattisin tein, rauhanomaisin keinoin löydämme tähän tilanteeseen ratkaisun, Marin sanoi suomalaismedialle.

Venäjä ilmoitti strategisista ohjusharjoituksista

Venäjän puolustusministeriö ilmoitti maan järjestävän lauantaina strategiset ohjusharjoitukset presidentti Vladimir Putinin johdolla.

– 19. helmikuuta Venäjän asevoimien ylikomentajan Vladimir Putinin johdolla järjestetään suunnitellusti strategisten pelotejoukkojen harjoitukset, joiden aikana laukaistaan ballistisia ohjuksia ja risteilyohjuksia, ministeriön lausunnossa sanottiin.

Harjoituksiin osallistuvat ministeriön mukaan Venäjän ilma- ja avaruusvoimat, strategiset ohjusjoukot, laivasto sekä eteläisen sotilaspiirin yksiköt. Harjoitusalueiden sijaintia ei kerrottu.

Separatistijohtaja Pushilin kertoi siviilien evakuoinneista Venäjälle

Itä-Ukrainassa niin kutsutun Donetskin kansantasavallan separatistijohtaja Denis Pushilin kertoi perjantaina siviilien evakuoinnista Venäjälle. Pushilin väitti Ukrainan suunnittelevan hyökkäystä Venäjän tukemille separatistialueille.

Niin kutsutun Luhanskin kansantasavallan separatistjohtaja Leonid Pasetshnik puolestaan kehotti perjantaina asukkaita lähtemään turvaan Venäjälle.

Separatistihallintoja ylläpitää tosiasiassa Venäjä.

Ukrainan ulkoministeri Dmytro Kuleba kiisti Twitterissä väitteet, joiden mukaan Ukraina suunnittelisi hyökkäystä tai sabotaaseja kemiallisia tuotantolaitoksia vastaan Donbassissa. Hän luonnehti väitteitä Venäjän disinformaatioksi.

Presidentti Vladimir Putin on antanut hallinnolleen määräyksen, jonka mukaan Venäjälle saapuvalle evakolle annetaan 10 000 ruplaa eli noin 115 euroa. Putinin tiedottaja Dmitri Peskov puolestaan kertoi valtiolliselle medialle, että Rostovin alueen viranomaiset järjestävät evakuoitujen majoittamisen, ruokahuollon ja lääkinnällisen avun.