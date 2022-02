Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Kirjastolaitos yhteistyössä koulujen kanssa tukee vahvasti lasten ja nuorten lukutaitoa, mutta kodin osuutta ei voi eikä saa vähätellä

Suomalainen kirjastolaitos on vertaansa vailla. Laitos elää tässä ajassa, mutta edelleen perinteiset, painetut kirjat ovat sen vahvoja työkaluja. Niiden avulla pyritään kasvattamaan ja ylläpitämään lasten ja nuorten lukutaitoa.

Muutama vuosi sitten Espoon kirjasto voitti Lontoon kirjamessujen palkinnon maailman parhaasta kirjastosta, The Library of The Year 2019. Perustelussa kiitettiin kaupunginkirjaston kaikille avointa, innovatiivista tilaa sekä kaikki ikäryhmät huomioivia lukuhaasteita, joita kirjasto tarjoaa. Palkintojenjakotilaisuudessa yleisö osoitti suosiotaan sille, että kirjastopalvelut on joskus arvioitu kraanaveden jälkeen toiseksi parhaaksi julkiseksi palveluksi Espoossa. Kirjasto on elintärkeä palvelu, ja Espoon kaupunginkirjasto piti palkintoa tunnustuksena koko Suomen kirjastolaitokselle.

Onneksi Suomessa on ymmärretty kirjastojen merkitys. Kirjastolaitosta turvaamaan säädettiin viisi vuotta sitten kirjastolaki, jonka mukaan yleisen kirjaston tulee edistää lukemista ja lukutaitoa ja kehittää niihin liittyviä palveluja ja toimintamuotoja. Lukutaitoa edistävien palvelujen tulee olla kaikkien saatavilla, ja tilanne on parantunutkin mm. omatoimikirjastojen myötä.

Kun kirjastolakia säädettiin, kiinnitettiin erityshuomiota lapsiin ja nuoriin, sillä kirjasto tarjoaa arjen turvallisen ympäristön lisäksi myös erityisiä palveluja, joilla tuetaan lukemiskulttuuria ja monipuolista lukutaitoa.

Lukutaidolle suuri merkitys on koulujen ja kirjastojen yhteistyöllä. Jo alakoulusta lapset tutustuvat lähikirjastoonsa. Kirjastoautot vievät lukusanomaa sinnekin, missä fyysiseen kirjastorakennukseen on matkaa.

Vaikka lapsen kotona ei luettaisi lainkaan, viimeistään esikoulussa lapsi tutustuu lastenosaston hyllyihin, jotka tulvivat sopivaa kirjallisuutta. Kirjastoautoissa hyllyt tyhjenevät kerta toisensa jälkeen, ja hetki, jolloin lapselle kirjoitetaan oma kirjastokortti, on yhtä tärkeä kortin saajalle kuin sen kirjoittajalle.

Toistaiseksi suomalaiset osaavat arvostaa kirjastolaitosta, mutta kunnissa ymmärrys ei välttämättä ole samalla tasolla. Tutkimusten mukaan kirjastopalvelut ovat huonosti mukana kuntien lasten hyvinvointisuunnitelmissa, ja vain joka kymmenennessä kunnassa hyvinvointikertomukseen on otettu mukaan lastenkirjastopalveluja koskevia tunnuslukuja.

Lukutaitotutkija ja Suomen kielen apulaisprofessori Sari Sulkunen on sanonut, että kouluun pitäisi raivata nykyistä enemmän lukemisaikaa. Hän muistuttaa, että suomalaisten lukutaito on edelleen hyvällä tasolla, monilukutaidossakin kuulumme kärkimaihin.

Keskipohjanmaa on omalta osaltaan tukemassa elintärkeää lukutaitoa. Lehden sunnuntainumerossa ja jo lauantai-iltana verkkolehdessä julkaistaan vapaasti luettavaa juttusarjaa yhteistyössä maakunnan kirjastojen kanssa, jossa myös videolla annetaan lukuvinkkejä lasten ja nuorten vanhemmille.

Sarja lähti liikkeelle vauvojen kirjallisuudesta. Tämän viikonlopun lehdessä vuorossa ovat 3-6 -luokkalaiset.

Lasten ja nuorten kanssa työtä tekevät kirjastovirkailijat tietävät, mitä luetaan ja millaisella kirjallisuudella on menekkiä. He muistuttavat, että koulu ja kirjasto eivät kuitenkaan voi pitää yllä lukemista ilman kotien yhteistyötä. Valitettavasti on yhä enemmän perheitä, joissa vanhemmat lukevat vain ja ainoastaan kännykkää ja silitäkin lähinnä somejulkaisuja.

