Huumausainerikokset vähenivät Pohjanmaalla ensimmäistä kertaa kymmeneen vuoteen

Pohjanmaan poliisilaitoksen alueella rikoslakirikokset vähenivät viime vuonna yli viidellä prosentilla.

– Vuonna 2020 oli selvää nousua rikoslakirikoksissa ja viime vuonna on taas palattu takaisin vuoden 2019 tasolle ja jopa hieman sen alle kertoo rikosylikomisario Thomas Skur.

Tutkinta-ajat ovat pidentyneet vajaalla 20 prosentilla ja keskimääräinen tutkinta-aika oli vuoden lopussa 191 päivää.

Tutkinnassa on edelleen paljon vanhoja juttuja, jota on pikkuhiljaa saatu selvitettyä, mutta vanhojen juttujen selvittäminen vaikuttaa tutkinta-aikoihin.

Murrot asuntoihin ja vapaa-ajan asuntoihin vähenivät jo kolmatta vuotta peräkkäin, tällä kerralla vähennystä oli 15 prosenttia. Murrot liikkeisiin ja ajoneuvoihin lisääntyivät vuoden aikana selvästi, mutta niitä on silti vähemmän kuin ennen koronaa.

– Etätyöskentely on jatkunut ja ihmiset ovat viettäneet paljon aikaa kotona tai vapaa-ajan asunnollaan, jolloin murtovarkailla on ollut vähemmän tilaisuuksia iskeä, sanoo Skur.

Liikemurrot ja autoihin kohdistuvat varkaudet ovat lisääntyneet, mutta verrattuna vuoteen 2019 niitä on ollut selvästi vähemmän.

Väkivaltarikoksissa ei tapahtunut suuria muutoksia.

– Vakavia henkeen ja terveyteen kohdistuvia rikoksia ja henkirikoksia sekä niiden yrityksiä oli huolestuttavan paljon vuonna 2020. Onneksi olemme palanneet vuoden 2019 tasolle ja toivotaan, että laskeva trendi jatkuisi, sanoo Skur.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Seksuaalirikokset jatkoivat nousuaan ja varsinkin lapsiin kohdistuvat seksuaaliset hyväksikäyttötapaukset lisääntyivät merkittävästi, peräti neljänneksellä, vuoden aikana. Raiskausrikokset lisääntyivät noin 10 prosentilla kun taas seksuaalinen ahdistelu väheni 36 prosentilla.

– Kynnys ilmoittaa seksuaalirikoksista on todennäköisesti laskenut ja lasten kanssa työskentelevien kyky huomata merkkejä hyväksikäytöstä on parantunut, sanoo Skur.

Viime vuonna ilmoitetuista tapauksista neljäsosa on tapahtunut ennen vuotta 2021 ja vanhimmat tapaukset ovat edellisen vuosikymmenen alusta.

Ensimmäisen kerran yli kymmeneen vuoteen nähtiin laskua huumausainerikoksissa. Törkeät huumausainerikokset vähenivät 30 prosenttia ja kaikki huumausainerikokset peräti 35 prosenttia.

– Mitään sellaisia merkkejä ei ole, että huumausainerikollisuus olisi vähentynyt, vaikka poliisiin kirjaamat tapaukset ovat vähentyneet, sanoo Skur.

– Hetkellisesti voi olla hieman hiljaisempaa tilastojen valossa mutta yhden vuoden tilastojen osalta ei voi vetää kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä.

Liikennerikosten kokonaismäärä nousi 8 prosentilla viime vuonna mutta törkeät liikennerikokset ja rattijuopumukset vähenivät.

– Törkeissä liikenneturvallisuuden vaarantamisissa on edelleen nousua pidemmällä aikavälillä, mutta tilanne ei viime vuonna ollut yhtä huono kuin edellisenä vuotena, sanoo ylikomisario Janne Kangas.

Poliisi korostaa, että luvut kertovat vuoden aikana ilmoitettujen rikosten määrästä ja vuoden aikana selvitettyjen rikosten määrästä.

Rikos on voinut tapahtua jo aikaisempina vuosina ja sama koskee myös selvitettyjä rikoksia. Tilastoissa on siis jonkin verran viivettä ja jonkun rikoslajin selvä nousu tai lasku ei välttämättä tarkoita, että muutos on tapahtunut vuoden 2021 aikana.

– Vuosi 2021 oli jo toinen koronapandemian vuosi ja yhteiskunta sekä poliisi on oppinut toimimaan vallitsevassa tilanteessa. Olen kiitollinen siitä, miten henkilöstö on jaksanut poikkeusaikoina ja asennoitunut tilanteeseen, sanoo poliisipäällikkö Kari Puolitaival.