Pääkirjoitus: Poliisikoirat tekevät tärkeää työtä, joka kiinnostaa myös suurta yleisöä – Poliisikoira Rokka voitti sydämet puolelleen

Media kiinnostuu poliisikoirien työstä, kun tapahtuu jotakin erityistä. Kerrotaan sankaritarinoita rankkaa työtä poliisin rinnalla tekevistä koirista, joita ilman moni rikos olisi jäänyt selvittämättä ja kadonnut ihminen löytymättä.

Yksi suomalaisista poliisikoirista on vanhemman konstaapelin, koiranohjaaja Tuomas Jämsän partiokoira Rokka, joka löysi hankeen tuupertuneen ihmisen Himangalla viime viikolla. Sankarikoiran tarina oli valmis. Mitäpä tärkeämpää kukaan pystyy tekemään kuin pelastamaan ihmishenkiä, kuten tässä tapauksessa saattoi olla.

Oulun poliisilaitoksen Ylivieskan poliisiasemalle tuli viime tiistain vastaisena yönä aamuyöllä hälytys, jonka mukaan Himangalle tarvittiin henkilöetsintään koirapartiota. Henkilöetsintä on Jämsälle ja hänen partiokoiralleen tyypillinen tehtävä. Rokka on koulutettu henkilöetsintään, jäljestämiseen, esine- ja rikospaikkaetsintään ja voimankäyttöön. Lisäksi se on erikoiskoulutettu huumekoiraksi. Aikamoinen osaamisalue.

Suomen poliisissa työskentelee noin 260 poliisikoiraa ja 240 koiranohjaajaa. Kaikki koiranohjaajat on koulutettu tehtäväänsä eikä kuka tahansa kelpaa poliisikoiran ohjaajaksi. Poliisikoirat tekevät tärkeää työtä, mutta työkaveruuden lisäksi ne ovat tyypillisesti ohjaajansa kotikoiria. Esimerkiksi Rokka on ollut seitsemän viikon ikäisestä asti Jämsän kotikoira ja jokaisessa työvuorossa mukana.

Keskipohjanmaan haastattelussa Jämsä tuo esiin asian, josta harvemmin puhutaan. Poliisikoirana oleminen on kuluttava elämäntapa, kun töitä tehdään vuoroissa ja koira joutuu matkustamaan jopa satoja kilometrejä työvuoron aikana.

Tavallisesti koirat eläköityvät noin 10-vuotiaina ja eläkeläisinäkin jäävät ohjaajansa kotikoiraksi. Voi vain kuvitella, minkälainen yhteys työparin välillä säilyy uran jälkeenkin. Poliisi tekee hyvää työtä tuodessaan esiin poliisilaitostensa uusia työntekijöitä. Pikkukoirat sulattavat sydämet ja moni kansalainen arvostaa koirien ansiosta saatavia tuloksia. Poliisikoira Rokka voitti ihmisten sydämet puolelleen.

