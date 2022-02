Lestijärvi tiukensi koronarajoituksia – koulusta paljon poissaoloja



Lestijärven kunta on tiukentanut terveysturvallisuusohjeita koronataudin leviämisen estämiseksi. Maanantain aikana päätettyjen rajoitusten mukaan muun muassa koulu ja päiväkoti on suljettu ulkopuolisilta kävijöiltä, kuntosalit on suljettu ja nuorisotilan toiminta on peruutettu.