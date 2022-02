Pohjoismaisen taidekoulun perilliset -blogissa Julie Edel Hardenberg: "Aika Kokkolassa oli palkitsevampaa sekä ammatillisesti että ihmisenä, koska ympäristö tuntui monimuotoisemmalta"

21-vuotiaana istuin Pohjoismaisesta taidekoulusta kertovan esitteen kanssa. Se oli kirjoitettu ruotsiksi ja minun täytyi löytää ystävä, joka pystyisi kääntämään sen minulle – tämä oli aikaa ennen kuin saatavilla oli googlen käännösohjelmaa ja pohjoismaisia sanakirjoja.

Sain lähetettyä hakulomakkeen ja muistan ilon uutisesta, kun tulin hyväksytyksi kouluun. Ainoa asia mitä tiesin Suomesta, oli että se oli kuten oma maani, osa pohjoismaista yhteisöä ja että maan kieli ei ollut pohjoismainen. Se oli jotakin mikä oli mielestäni innostavaa – oppia tuntemaan toinen kulttuuri ja kieli.

Seuraavana vuonna vuokrasin asunnon ystäväni kanssa. Tässä kuvassa minä, Hanne Blæsterdalen Norjasta, minä ja Sanna Kokkolasta. Kuvan ottanut ehkä Katrine Forfang. The next year, I rented an apartment with my friend. In this photo me, Hanne Blæsterdalen from Norway and Sanna from Kokkola. It might be Katrine Forfang who took the picture. Julie Edel Hardenberg

Pakkasin ja otin lumilautani mukaan, uskoen että Kokkolan pohjoisen sijainnin vuoksi kaupunki olisi vuorten ympäröimä. Saavuin lentokoneelta ja ajoin suoraan koululle, jossa yksi opiskelijoista toivotti minut tervetulleeksi. Seuraavana päivänä otin tuntumaa Kokkolaan. En koskaan päässyt käyttämään lumilautaani, mutta sitä vastoin luistelin paljon maassa jonka opin tuhansien järvien maaksi.

Työhuonetyöskentelyä Pohjoismaisessa taidekoulussa. Studiowork from the Nordic Art School. Julie Edel Hardenberg

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Me opiskelijat olimme kaikista pohjoismaista – paitsi Islannista. Opin ymmärtämään suurinta osaa pohjoismaisia kieliä. Koska tulin vanhasta Tanskan siirtomaasta ja olin inuk-kalaaleg (grönlantilainen), puhuin tanskaa oman paikalliskieleni lisäksi, joten muutos ruotsiin oli helpompaa.

Ryhdyin käymään myös suomen kielen tunneilla, mutta huomasin nopeasti, että ruotsia käytettiin laajalti kaupungissa.

Trophy, 2021. Julie Edel Hardenberg

Opetussuunnitelma oli fantastinen – kahden viikon välein vaihtuvat vierailevat opettajat, jotka tulivat joka puolelta Pohjoismaita. Monet heistä olivat tunnettuja Pohjoismaissa.

Koulun ohjelmassa olivat useimmat taiteenalat maalauksesta valokuvaukseen ja poikkitaiteelliseen.

Kaikki työskentelivät kovasti ja me oppilaat opimmem artikuloimaan teostemme ja työmme takana olevia vaikutteita.

Ineriartorneq / Progress, 2017. Julie Edel Hardenberg

Joka aamu tuli ilmoittautua ja kirjoittaa nimensä kirjaan, joka siirrettiin pois tasan yhdeksältä. Jos saavuit myöhemmin, sinut merkattiin poissaolevaksi. Se oli jotakin, jonka koen nautinnolliseksi tähän päivään asti.

Koulussa oli kuria ja koulupäivän lisäksi oppilaat olivat usein iltaisin jatkamassa omien juttujen työstämistä, innokkaana valmistautuen siirtymään taideakatemiaan – yleensä johonkin toiseen pohjoismaiseen maahan.

Myöhemmin tapasin usein Pohjoismaisen taidekoulun entisiä oppilaita!

Whitewash,2021. Julie Edel Hardenberg

Minusta tuntui hyvältä olla suomalaisten opiskelijoiden kanssa. Heille oli ominaista rauhallinen läsnäolo, jonka tiesin kotoa – voi istua hiljaa yhdessä, ilman puhumista – tuntematta outoutta siitä.

Muistan kirkkaasti nokkelan suomalaisen huumorin, jossa olin hyvä, varsinkin Kimmon, Tiinan ja Virven kanssa. Olen kokenut tätä ainoastaan suomalaisten lisäksi saamelaisten ja japanilaisten kanssa.

Tänään 14.2, sää ja näkymä taloltamme Nuukin vanhasta osasta. Today's, 14.2, weather and view from our house - the old part of Nuuk. Julie Edel Hardenberg

Kahden vuoden opintojen jälkeen, aloitin opiskelun Trondheimin taideakatemiassa Norjassa. Se oli täysin erilainen ympäristö, osana yliopistoa. Kieli oli lähellä tanskaa, jota oli oppinut kotona koulussa Kalaalit Nunaatissa/ Grönlannissa. Ja minusta tuntui hyvältä vuoristoisessa maisemassa.

Vaikka opiskelin siellä neljä vuotta, ajattelen että aika Kokkolassa oli palkitsevampaa, sekä ammatillisesti että ihmisenä, koska ympäristö tuntui monimuotoisemmalta.

Julie perheineen. Julie and her family. Julie Edel Hardenberg

Myöhemmin elämässäni suoritin taiteen teorian ja viestinnän maisterintutkinnon Tanskan Kuninkaallisessa Taideakatemiassa Tanskassa.

Asun Kalaalit Nunaatissa / Grönlannissa mieheni ja kolmen lapsemme kanssa. Viimeiset 20 vuotta olen työskennellyt identiteetti- ja kolonialististen voimasuhteiden teemojen kanssa, samojen teemojen, joihin sain inspiraation ollessani Keski-Pohjanmaalla.

Naammaleqaaq / Enough, 2011. Julie Edel Hardenberg

Julie Edel Hardenberg on syntynyt ja kasvanut Nuukissa, Grönlannissa. Julie Edel Hardenbergin teoksille on pitkälti ominaista se, että ne ovat tietoisesti valmisteltuja, epäsovinnaisia ja runollisia ja niissä on humoristinen lähestymistapa sellaisiin käsitteisiin kuin etninen tai kulttuurinen identiteetti. Hänen teoksensa problematisoivat valtasuhteiden epätasa-arvoisia rakenteita joita on Grönlannin ja Tanskan välillä.

Julie on taustaltaan sekä inuk (grönlantilainen) että tanskalainen. Juuriltaan kummassakin kulttuurissa, hänellä on näkemys toisenlaisesta inuiitti-identiteetistä- ja minä-kuvasta- ja kuitenkin, mukaan lukien taloudelliset ja sosiaaliset keskinäiset riippuvuudet, joita on olemassa näiden kahden maan välillä, ja niiden vaikutuksista inuiittiyhteisöihin Grönlannissa. Sotkeutuneena tai loukussa jakaantuneen identiteetin ja vallan ja voimattomuuden välillä.

Kansainvälisten näyttelyiden, tunnustusten ja luottamusasemiensa lisäksi Julie on kuvataiteilijuuden ohella julkaissut viisi kirjaa ja työskennellyt lavastusten ja installaatioiden parissa elokuvissa, teatterissa ja tanssiesityksissä.

Julie Edel Hardenbergin kirja “The Quiet Diversity”,Milik Publishing, oli Pohjoismaisen neuvoston kirjallisuuspalkintoehdokkaana 2006. Kirjan julkaisun jälkeen, hänet noteerattiin yhdeksi viidestäkymmenestä lupaavimmista nuorista valokuvaajista Sveitsin Lausannessa sijaitsevan Musee de L’Elyséen toimesta.

Vuonna 2007 tanskalainen Book Craft Association valitsi hänen toisen julkaistun kirjansa ABCT, Milik Publishing, vuoden parhaaksi kirjalliseksi teokseksi sekä se valittiin ehdolle Länsi-Pohjolan lastenkirjallisuuspalkintoon 2008.

Lisäksi hän sai tunnustuksen työstään White Raven Bookilta, joka on kansainvälinen nuorisokirjasto.

Julie on ollut useaan otteeseen ehdolla taidepalkinnoissa, mm. Liviafond(2009) Carnegie Art Award (2012) sekä Anna Norlander-priset (2013).

Vuonna 2012 Julie nimitettiin jäseneksi Tanskan kulttuuriministeriön alaiseen Team Culture-työryhmään. Vuonna 2021 hän sai Henry Heerup -kunniastipendin.

Hänen teoksiaan on mm. seuraavissa kokoelmissa: World Museum,Nederland; Statens Kunstfond, Denmark;Christiansborg, Danmark; Museet for Fotokunst,Denmark; Dansk-Grønlandsk Kulturfond, Danmark; Grønlands National Museum, Grønland;

Nordic Investment Bank, Finland; Musée de l’Élysée, Schweitz.

Taiteilijan työn lisäksi Julie on ottanut osaa useisiin konferensseihin luennoitsijana: New Narrative for Europe - The European Parliament in Brussel, Belgium (2013). Inuit Studies Conference, Washington D.C, USA, (2012). Bok & Bibliotek, Göteborg Book Fair, Sweden (2012). Nordic Fashion Biennale, Nordic Heritage Museum, Seattle, USA (2011).

The curriculum was fantastic with 2 weeks of changing guest teacher courses, from all over the Nordic countries

When I was 21 year old I sat with a booklet about the Nordic Art School. It was written in Swedish and I had to find a friend who could translate for me – that was before google translate and Nordic dictionaries were available. I got the application sent off and remember the joy of the news that I was accepted to the School.

The only thing I knew about Finland was that it, like my own country, were part of the joint Nordic co-operation and that their language was not Nordic. It was something I

thought was very exciting – to get to know a different culture and language.

I packed up and took my snowboard with me, believing that with Kokkola’s northern location, the city must be surrounded by mountains.

I arrived by plane and drove directly to the school where I was welcomed by a student. The next day I got a sense of Kokkola.

I never got to use my snowboard, but in return I ran a lot on skates in the country I learned as the land with a thousand lakes.

We were students from all the Nordic countries – only students from Iceland were missing. I learned to understand most Nordic languages. As a former colony of Denmark and as an Inuk – Kalaaleq (greenlander), I spoke Danish in addition to my local language, so the transition to Swedish was easier.

I also started going to Finnish language classes, but quickly learned that Swedish was widely used in the City.

The curriculum was fantastic with 2 weeks of changing guest teacher courses, from all over the Nordic countries. Many of them were renowned artists from the Nordic countries. It was a school that accommodated most disciplines ranging from painting to photography and intermedia production.

Everyone worked hard and as students we learned to articulate the reflections behind our work.

Every morning, one had to sign up on arrival in the register book, which was removed at 09:00 sharp. If you arrived late for check-in it was described as absence.

It’ s something I find enjoyable to this day. There was discipline at school and in addition to the study time during the day, you as a student were also often at school in the evening to continue working on your things, eager to move on to the Art Academy – usually somewhere else in the Nordic countries.

Later on, I often met former students from Pohjoismainen Taidekoulu!

I found myself well among the Finnish students. They characterized a calm and presence I knew from home – you could sit together in silence, without talking – without feeling strange. I clearly remember the ingenuity behind Finnish humor that I was good at, especially with Kimmo, Tiina and Virve. I have only encountered this with another people among Sami and Japanese.

After 2 years of study, I started studying at Trondheim Art Academy in Norway. It was a completely different environment, as it was a part of the University.

The language was similar to the Danish language, which I had learned at school at home in Kalaallit Nunaat / Greenland. And I felt good in a landscape with mountains.

Although I went there for 4 years, I think the time in Kokkola was more rewarding, both professionally and as a human being, as the environment seemed more diverse. Later in life I have obtained a Master’s in Art Theory and Communication at the Royal Danish Academy of Fine Arts in Denmark.

I live in Kalaallit Nunaat / Greenland with my husband and 3 kids. For the last 20 years I have worked with themes such as identity and colonial power structures, initially inspired by my stay in Middle-Vesterbotten.

Julie Edel Hardenberg was born and raised in Nuuk, Greenland. She was educated at The Nordic Art School in Kokkola, Finland (1995), the Art Academy of Trondheim, Norway (1999) and gained her MA degree in Art-Theory and Communication at The Royal Academy of Fine Arts, Denmark (2005). Julie was also an Erasmus Exchange Student at Norwich School of Art and Design, England (1998). Teachers Training College of Nuuk (2000-03).

Julie’s artworks to date is largely characterized by being cognizant completed, unconventional, poetic with a humorous approach to concepts such as ethnic and cultural identity. Her artworks problematize the unequal structures of power relations that exist between Greenland and Denmark.

Julie is herself of mixed Inuk (Greenlandic) and Danish background. With roots in both cultures, she has an insight into different Inuit identity- and self-perceptions – nonetheless, including the economic and social interdependencies that exists between the two countries, and the inherent impacts on Inuit communities in Greenland; entangled or trapped in a divided identity, and between power and powerlessness.

In addition to her curriculum vitae, which includes international exhibitions, recognitions, and position of trust, Julie has alongside her artistic practice published 5 books, and worked with scenography and installations for featured films, theatre plays, and dance performance shows.

Julie Edel Hardenberg was nominated to the Nordic Council Literature Prize in 2006 for her book The Quiet Diversity, Milik Publishing. Following her published book, she was recognized as one of the fifty most promising young photographers by Musée de L’Elysée, Lausanne, Switzerland. In 2007, her second published book ABCT, Milik Publishing, was nominated as the best book work of the year by the Danish Association of Book Craft along with being nominated to the West Nordic Children’s Literature Prize in 2008.

Additionally, her work was recognized by the White Raven Book, International Youth Library. Julie has on several occasions been nominated for a prize including the Liviafond prize (2009), the Carnegie Art Award (2012), and the Anna Norlander-priset (2013).

In 2012, Julie was appointed as a member of the taskforce Team Culture under the Danish Ministry of Culture. In 2021 she received Henry Heerup honorary scholarship.

Some of her extensive collection of artworks have been acquired by the following institutions: World Museum, Nederland; Statens Kunstfond, Danmark; Christiansborg, Danmark; Museet for Fotokunst, Denmark; Dansk-Grønlandsk Kulturfond, Danmark; Grønlands National Museum, Grønland; Nordic Investment Bank, Finland; Musée de l’Élysée, Schweitz. Alongside her artwork, Julie has on several occasions participated in conference venues giving talks: New Narrative for Europe – The European Parliament in Brussel, Belgium (2013). Inuit Studies Conference, Washington D.C, USA, (2012). Bok &Bibliotek, Göteborg Book Fair, Sweden (2012). Nordic Fashion Biennale, Nordic Heritage Museum, Seattle, USA (2011).