Kino-Keskipohjanmaassa romanttisten komedioiden eli ”romcomien” tarkastelua. Pärjääkö uusin ystävänpäiväelokuva Marry Me alan Hollywood-klassikoille?

Marry Me. Ohjaus Kat Coiro. Käsikirjoitus John Rogers, Tami Sagher ja Harper Dill Bobby Crosbyn sarjakuvaromaanista. Kuvaus Florian Ballhaus. Pääosissa Jennifer Lopez ja Owen Wilson. 108 min. S. Bio Rex, Kokkola. Kinokulma, Oulainen. BioRex, Pietarsaari.

★★

Romanttinen komedia julkaistiin muualla sopivasti ystävänpäiväksi. Meillä ensi-ilta oli vasta sen jälkeen. Jälkijättöiseltä Marry Me tuntuu muutenkin, vaikka tyydyttää hetkellisen romantiikan tarpeen kuin pikaruoka nälän.

Pikahäiden yllätys on vaisu, mutta väriä tarinaan tuo latinomusiikki.

Jennifer Lopezin esittämä Kat muistuttaa räväköillä lavakoreografioillaan Madonnan tai Rihannan oloista laulajatähteä. Se onnistuu Lopezilta, joka itsekin on tehnyt levyjä yli kaksi vuosikymmentä vielä pitemmän elokuvauran päälle.

Näyttelijän edellinen filmirooli oli naisgangstereista kertova Hustlers – Korkojen kera (2020), joten tiedämme Lopezin kyvyt. Loukatun supertähden osa Marry Messä ei paljon vaadi. Intensiivinen läsnäolo riittää.

Owen Wilson on alinäyttelemisen mestari ja osoittaa, miten vähä on valkokankaalla suurta. Charlie on eroonsa jämähtänyt matematiikanopettaja, jolle yllätysmorsian antaa vauhtia.

Poikamainen innostus välähtää silmissä, kun mies saattelee Katin koulun juhlaan, tai kun tämä vie Charlien yöllä huvipuistoon.

Marry Me on ensimmäinen näytelmäelokuva, joka on tehty verkossa julkaistusta sarjakuvaromaanista. Bobby Crosbyn tarinoima ja Remy Eisu Mokhtarin piirtämä sarjis on modernimpi ja nuorekkaampi kuin televisiossa kunnostautuneen ohjaaja Kat Coiron filmiversio.

Marry Me suunnataan keski-ikäisille katsojille prinsessasatuna rakkauden voimasta. Romanttisissa komedioissa erilaiset taustat omaava pari tapaa erikoisissa olosuhteissa hassusti, mutta ihastuttavasti: ”meet cute”.

Lomassa Roomassa (1953) prinsessa (Audrey Hepburn) nukahtaa puistonpenkille ja tapaa reportterin (Gregory Peck). Elokuvassa Nainen Eeva (1941) korttihuijari (Barbara Stanwyck) kohtaa ujon matelijatutkijan (Henry Fonda), joka on perimässä panimomiljoonat. Tapahtuipa eräänä yönä (1934) yhyttää karkuteillä olevan perijättären (Claudette Colbert) ja potkut saaneen toimittajan (Clark Gable).

Romanssia pukkaa kaikissa tapauksissa. Vastakohdat ovat aina kiehtoneet tarinoissa, Kaunottaresta ja hirviöstä lähtien. Vastakkaisuuksista juoni ottaa kipinää. Kaikkia kiinnostaa, miten tässä käy.

Epätodennäköisten rakastavaisten puolesta pidetään peukkua. Viihdetähden loisto ja menestyjän julkkiselämä saa elokuvassa Marry Me vastaparikseen vaatimattomaan osaansa tyytyneen opettajan.

Alkuasetelma toimii. Lopezin ja Wilsonin eriparisuus on sopivan epäuskottava romanssin lähtökohta. ”Romcom” usein alkaa lemmen aiheuttamasta pettymyksestä (Kat) tai rakkauden unelmasta luopumisesta (Charlie).

Lajityypin valioissa käsikirjoitus keksii keinot henkilöiden välisten erojen ja esteiden voittamiseen niin, että katsoja uskoo satuun ja iloitsee hahmojen puolesta. Tässä Marry Me epäonnistuu. Käsikirjoitus kulkee niin kuluneita polkuja, että Katin ja Charlien kohtalosta on vaikea kiinnostua.

Elokuvassa käytetään kliseitä sympatian herättämiseen: Charlien hurmaava tytär ja lystikkäät matikanluokkalaiset. Mukana on tavanmukaisia, vinkeitä sivuhahmoja kommentoimassa pääkertomuksen etenemistä.

Loppuhuipennuksena uudemmissa romcomeissa on usein päähenkilön lapsen kisa tai kouluesitys, joka pitää pelastaa voiton puolelle. Marry Me ottaa tämänkin keinon käyttöönsä.

Mutta kuten muunkin filmin aikana, yleisö seuraa tapahtumia katseella puoliksi huvittuneena, sen sijaan, että tempautuisi mukaan.