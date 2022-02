Kokkolalaiset demarinaiset: Perhemyönteisyydellä pito- ja vetovoimaa

Meillä on laajempi horisontti. Kokkolan slogan antaa ymmärtää, että meille on hyvä muuttaa ja rakentaa elämää erilaisissa elämäntilanteissa. Työvoimapula on todellisuutta ja kilpailu eri alojen osaajista kiristyy.

Alueen veto- ja pitovoimaa tarkasteltaessa on tärkeää huomioida perheiden tarpeet. Perhemyönteisyys on ehdoton valttikortti osaavan työvoiman miettiessä ratkaisuja asuin- ja työpaikan suhteen. Perhemyönteisyys ei ole sanahelinää, sen tulisi ilmentyä strategisina valintoina ja konkreettisina tekoina.

Kokkola-tuki on kotihoidontuen kuntalisä, jonka ehtona on, että jompikumpi vanhemmista hoitaa kotona kaikkia perheen alle kouluikäisiä lapsia. Kuntalisä on kädenojennus, jolla halutaan osoittaa tukea ja arvostusta lasten kotihoidolle. Sinällään positiivinen asia. Nyt kuntalisää on kuitenkin päätetty nostaa roimasti, tuplata se. Tämä luo muutaman ongelman.

Kuntalisä sisältyy varhaiskasvatuksen budjettiin. Nostamisesta päätettäessä budjettia ei kuitenkaan lisätty. Varhaiskasvatukselle jää siis aiempaa vähemmän rahaa. Varhaiskasvatuksen järjestäminen on kunnan lakisääteinen tehtävä. Kunta on velvollinen osoittamaan varhaiskasvatuspaikan jokaiselle varhaiskasvatusikäiselle lapselle, jolle sellaista haetaan.

Jo nyt alueen varhaiskasvatuksen tilanne on kriittinen, haasteita on niin henkilöstön kuin tilojen riittävyydessä. Nousee syvä huoli siitä, miten kaventuva budjetti vastaa kasvavan Kokkolan tarpeisiin. Emme voi olla uskottavasti perhemyönteinen kaupunki leikatessamme varhaiskasvatuksesta.

Kotihoidontuen kuntalisän korottaminen leikkaamalla varhaiskasvatuksessa olevilta lapsilta ei ole aitoa lapsimyönteisyyttä, eikä aidosti lisää perheiden valinnanvapautta. Se ainoastaan lisää vastakkainasettelua kotihoidon ja päivähoidon välillä. Näin ei pitäisi olla.

Perheet tekevät valintansa arvojensa ja realiteettiensa pohjalta, mutta yhteiskunnalliset rakenteet vaikuttavat vahvasti perheiden valintoihin. Tilastot kertovat, että pääosan hoitovapaista käyttävät yhä naiset. Kokkolalla ei ole varaa jumiutua ajatusmalliin, jossa lasten ja äidin ainoa oikea paikka on kotona.

Tämän päivän yhteiskunta tarvitsee rakenteita, jotka mahdollistavat joustavan työ- ja perhe-elämän yhdistämisen. Kokkolan horisontin tulisi olla laajempi kaikille perheille.

Suvi Pajunpää, Sara Ojala, Tiia Horila ja Tiina Isotalus (sd.)

