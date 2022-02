Entinen puolustusministeri Jussi Niinistö kiirehtii Suomen Nato-jäsenyyttä: "Maailma on nyt sellaisessa asennossa, että Suomen on syytä tehdä johtopäätöksiä" – "Venäjä on kautta historiansa kunnioittanut vain voimaa"



Juha Sipilän hallituksen (2015–19) puolustusministeri, nykyisin Kannuksen kaupunginjohtajana toimiva Jussi Niinistö kiirehtii Suomen Nato-jäsenyyttä. Liittoutumisen kannatuksen hän arvioi nousseen Venäjän tuoreimpien Ukraina-siirtojen myötä.