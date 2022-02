Sauli Niinistö puhuu jo avoimesti Nato-polusta – Venäjä hakee voimaa järjettömyydestä, jolla hämmennetään länsimaita



Next

Helsinki Presidentti Vladimir Putinin järjettömältä vaikuttava sotapolitiikka on päämäärätietoista toimintaa, jolla länsi on saatu onnistuneesti sekaisin. Tasavallan presidentti Sauli Niinistön mukaan Venäjän politiikka on epäjohdonmukaisen johdonmukaista.