Pääkirjoitus: Pyhäjoen ydinvoimalaa ei voida toteuttaa nykysuunnitelmilla – Rosatom olisi kestämätön ratkaisu

Kun Fennovoiman ydinvoimalan sijoituspaikka aikoinaan julkistettiin, taputettiin Pyhäjoella käsiä. Voimala toisi työtä ja toimeentuloa. Sen näkökulman ymmärtää toki edelleen.

Vielä viime viikkoinakin on suomalainen poliittinen johto kiemurrellut ottaessaan kantaa Pyhäjoen voimalan tulevaisuuteen. Olisiko todella mahdollista toteuttaa ydinvoimala siten, että sen toimittaisi venäläinen valtionyhtiö Rosatom, joka on tytäryhtiönsä kautta kaiken lisäksi Fennovoiman suurin omistaja.

Eduskunta on tehnyt ydinvoimalan rakentamisesta periaatepäätöksen, mutta rakennuslupa vielä puuttuu. Luotolainen kansanedustaja Peter Östman (kd.) on ilmaissut näkemyksensä jo aikaisemmin eduskunnan käsittelyssä. Tämän viikon Twiitissään hän tiivistää sanomansa: "Ai niin. Miksi äänestin eduskunnassa Fennovoiman hanketta vastaan?! Minä kun olen ydinvoiman kannalla! No juuri siksi! Vaihtakaa reaktorin toimittaja."

Viime päivinä poliittinen keskustelu Fennovoiman ympärillä on tiivistynyt ja kannanotot selkiytyneet. Hallituksen on ainakin tähän asti ollut tarkoituksena käsitellä Pyhäjoen voimalan rakennuslupaa tänä vuonna. Toholampilainen elinkeinoministeri Mika Lintilä saa asian pöydälleen, jos homma ylipäätään etenee tällä vaalikaudella siihen asti. Lintilä arvioi Keskipohjanmaan haastattelussa voimala-asiaa Venäjän toimien valossa sanomalla, että "totta kai tämä nostaa kriittisen tarkastelun tasoa".

Myös tasavallan presidentti Sauli Niinistö totesi tiistain tiedotustilaisuudessaan, että Venäjän toimet Ukrainassa tulevat vaikuttamaan voimalaa koskevan turvallisuusarvioinnin sisältöön. Puolustusministeriö on pyytänyt jo aiemmin syksyllä turvallisuusarviointia. Nykytilanne ei taatusti vähennä arvioinnin vaatimuksia ja toiminnan ehtoja.

Fennovoiman hanke Pyhäjoella ei ole ainut eurooppalainen energiahanke. Sellainen on myös Nord Stream 2 -kaasuputkihanke Saksassa. Liittokansleri Olof Scholz on jo todennut, että hanke laitetaan nyt jäihin.

Suomessa ja Pyhäjoella ydinvoimalan laitetoimittaja ei voi olla venäläinen Rosatom. Se olisi kestämätön ratkaisu.

Pääkirjoitukset ovat Keskipohjanmaan kannanottoja, jotka kuvastavat lehden periaatelinjaa. Kirjoitukset laatii Keskipohjanmaan toimitus. Periaatelinja on luettavissa lehden B-osan päivyrisivulta ja verkkosivuilla.