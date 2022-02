Pohjanmaan Kokoomus: Nato ei odota

Turvallisuustilanne Euroopassa on muuttunut viime päivinä merkittävästi. Venäjä on rikkonut kansainvälisiä sopimuksia ja miehittänyt Ukrainassa alueita. Toistaiseksi Suomeen ei kohdistu turvallisuusuhkaa, mutta maailmanlaajuisesti tilanne on poikkeuksellisen epävakaa.

Kokoomus ei hyväksy Venäjän toimia tai Ukrainan separatistialueiden itsenäisyyden tunnustamista. Euroopan unionin ja Suomen on muodostettava yhteinen linja ja asetettava uusia pakotteita Venäjälle. Suomen on osoitettava tukeaan Ukrainalle myös kansallisesti.

Pohjanmaan Kokoomuksen mielestä merkittävä turvallisuutta lisäävä tekijä Suomelle olisi Nato-jäsenyys. Naton jäsenyyden hakeminen ei kuitenkaan tapahdu hetkessä.

– Nato-jäsenyyden hakeminen kestää keskimäärin puolesta vuodesta vuoteen. Meidän on tehtävä kaikkemme Suomen itsenäisyyden ja alueellisen koskemattomuuden turvaamiseksi. Suomi ei voi olla Naton ulkopuolella kiristyneessä turvallisuustilanteessa, linjaa Pohjanmaan Kokoomuksen puheenjohtaja Jesse Luhtala.

Pohjanmaan Kokoomus nostaa esille, että emme saa Naton ulkopuolella sellaisia turvatakuita mitä jäsenyys meille toisi. Nato-optio on tyhjää täynnä, jos sitä ei olla valmiita lunastamaan muuttuneessa turvallisuustilanteessa.

– Suomalaisten suhtautuminen NATO-jäsenyyteen on muuttunut aiempaa myönteisemmäksi. Kokoomus on vahvasti jäsenyyden hakemisen puolella ja päätös hakemuksen jättämisestä on tehtävä välittömästi, päättää Luhtala.

Pohjanmaan Kokoomus