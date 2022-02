Koronatartuntojen määrä taas kasvussa Soitessa: Kahden viikon ilmaantuvuusluku peräti 1 718 – Nykyinen kokoontumisrajoitus päättyy perjantaina

Koronaviruksen ilmaantuvuusluku on lähtenyt kasvuun Soiten alueella. Kahden viikon aikana Soiten testauksessa on todettu yhteensä 1 330 koronavirustartuntaa. Ilmaantuvuusluku samalta ajalta on 1 718.

Viime viikolla Soiten näytteenotossa todettiin yhteensä 650 tartuntaa. Koronavirusnäytteitä otettiin viime viikolla 1 715. Niistä positiivisia näytteitä oli 38 prosenttia.

Kaikki tartunnat eivät tule Soiten terveydenhuollon ammattilaisten tietoon, sillä kotitestausta suositellaan ensisijaisena testausmenetelmänä.

Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa on tällä hetkellä hoidossa yhdeksän koronapotilasta. Teho-osastolla ei tällä hetkellä ole hoidossa koronaviruspotilaita.

Soiten alue luokitellaan edelleen koronavirusepidemian leviämisalueeksi. Valtakunnallinen etätyösuositus on päättymässä, mutta keskiviikkona kokoontunut viranomaistyöryhmä suosittaa, että työnantajat hyödyntäisivät hybridimallista etätyötä edelleen Soiten alueella mahdollisuuksien mukaan.

Alueella on edelleen voimassa laaja kasvomaskisuositus. Yksityistilaisuudet suositellaan järjestettäväksi hygieniaohjeistukset huomioiden.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston linjauksen mukaan yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia voidaan järjestää sisätiloissa rajatulla osallistujamäärällä, kun käytössä on istumapaikat. Tämä kokoontumisrajoitus on annettu ajalle 12.–25.2.

Lisäksi aluehallintovirasto on jatkanut tilojen terveysturvallista käyttöä koskevaa määräystä Soiten alueella helmikuun loppuun. Määräys perustuu tartuntatautilain pykälään 58d. Viranomaisryhmä ei esitä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle tartuntatautilain 58d pykälän voimassaoloajan jatkamista, mutta korostaa jokaisen omaa vastuuta tartuntojen ehkäisyssä.

Alueellinen viranomaistyöryhmä kokoontuu seuraavan kerran keskiviikkona 2.3. arvioimaan alueellista koronavirustilannetta ja suosituksia. Mikäli alueelliseen koronavirustilanteeseen tulee muutoksia, kootaan viranomaisryhmä koolle tarvittaessa. Viranomaisryhmä koostuu THL:n, AVI:n, ELY:n ja Soiten asiantuntijoista.