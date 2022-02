Jukka Aniaksen kolumni: Kun aika on... muuttaa vaikka kantaa Suomen Nato-jäsenyyteen

Mikäpä minä sitä sanomaan ja varsinkaan moittimaan, mutta ehkä kaima-Jalonen oli nauttinut olympiakultajuhlissa ja pitkällä paluulennolla Pekingistä muutakin kuin kansalaisluottamusta. Aiheesta, totta kai.

Selväksi (!) joka tapauksessa tuli, että kiekkokultaa huuhdottiin nytkin Seija Simolan viitoittamalla tiellä: Kun aika on.

Klassikoista on moneen lähtöön eli vaikkapa Suomen Nato-jäsenyyden pohtimiseen. Kun aika on, on aika miettiä, onko maan etu pysyä liittoutumattomana vai luottaa oman puolustuskyvyn lisäksi vieraankin apuun?

Ymmärrän, että presidentti Vladimir Putinin päiväjärjestys ei mene sekaisin siinä vaiheessa, kun Venäjän sotilastiedustelu GRU toimittaa hänelle tiedon Kokkolan Pohjois-Hakalahdessa tapahtuneesta linjanmuutoksesta.

Kun aika on muuttaa käsityksiä, käsityksiä on muutettava. Kun naapurissa valtaa pitää noinkin epävakainen ja todellisuudesta irtaantunut henkilö kuin Putin, on ryhdyttävä toimiin turvatakeiden saamiseksi.

Amerikkalaiset ovat Suomen turvallisuuden perään toki katsoneet jo aiemminkin. Peräkkäiset hävittäjäkaupat, joista jälkimmäisen kyytipojaksi myytiin lähes tuhannen kilometrin kantaman omaavia risteilyohjuksia kertovat tästä yksiselitteistä kieltä.

Se ei vain riitä. Tarvitaan enemmän.

Naton viidennen artiklan mukaiset kollektiiviset turvatakuut Suomelta puuttuvat. Hyökkäys yhtä jäsenmaata vastaan on hyökkäys koko liittokuntaa vastaan. Siinä on Nato-jäsenyyden ydin, idea ja järki.

Kun tämä puuttuu, puuttuu kaikki pahimpana päivänä tarvittava. Se on karu fakta, jota ei EU:n solidaarisuudella korvata.

Miten Venäjä reagoisi Suomen – käytännössä varmasti samaan aikaan myös Ruotsin – ilmoitukseen hakea Nato-jäsenyyttä?

Eivät Putin ja kumppanit varmastikaan riemusta ripaskaan repeäisi Punaisella torilla. Muodollisten vastalauseiden jälkeen kuitenkin hyväksyisivät tapahtuneen tosiasian.

Selvyyden vuoksi vielä. Kun aika on, kantaa on muutettava. Aniaksen on muuttunut. Tämä Kremlin lisäksi tiedoksi sinne Mäntyniemeenkin. On tartuttava toimeen ja ryhdyttävä valmistelemaan Nato-jäsenyyden hakemista. Se ilman muuta tietysti hyväksytään, mutta hakemalla hakea sinne pitää.

Nyt on se aika.

